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Narón

El BNG de Narón busca convertir los lavaderos en centros de memoria

La formación llevará la propuesta al pleno de este mes

Redacción
20/04/2026 20:06
El texto contó con el dictamen favorable en la comisión informativa
El texto contó con el dictamen favorable en la comisión informativa
BNG
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El grupo municipal del BNG de Narón presentará una moción para su debate en el pleno en la que propone poner en valor las fuentes y lavaderos del la localidad, con el objetivo de recuperar estas infraestructura y transformarlas en espacios de divulgación histórica y centros de interpretación.

“O obxectivo final é crear unha Ruta da Memoria que percorra todo o territorio”, explica la portavoz nacionalista, Olaia Ledo.

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En su texto, los nacionalistas defienden que estos elementos de la arquitectura popular representan "os arquivos da memoria etnográfica das mulleres de Narón", por lo que su recuperación debe ir pareja, sostienen, a un contenido que rinda tributo al trabajo femenino históricamente invisibilizado.

Así las cosas, la propuesta se basa en tres ejes: dinamización cultural (transformar los lavaderos en espacios de divulgación histórica), señalética con memoria (instalación de paneles y fotografías, además de códigos QR con contenidos audiovisuales) y talleres intergeneracionales (para recoger la memoria oral de las parroquias).

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