El BNG de Narón busca convertir los lavaderos en centros de memoria

El texto contó con el dictamen favorable en la comisión informativa BNG

El grupo municipal del BNG de Narón presentará una moción para su debate en el pleno en la que propone poner en valor las fuentes y lavaderos del la localidad, con el objetivo de recuperar estas infraestructura y transformarlas en espacios de divulgación histórica y centros de interpretación.

“O obxectivo final é crear unha Ruta da Memoria que percorra todo o territorio”, explica la portavoz nacionalista, Olaia Ledo.

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En su texto, los nacionalistas defienden que estos elementos de la arquitectura popular representan "os arquivos da memoria etnográfica das mulleres de Narón", por lo que su recuperación debe ir pareja, sostienen, a un contenido que rinda tributo al trabajo femenino históricamente invisibilizado.

Así las cosas, la propuesta se basa en tres ejes: dinamización cultural (transformar los lavaderos en espacios de divulgación histórica), señalética con memoria (instalación de paneles y fotografías, además de códigos QR con contenidos audiovisuales) y talleres intergeneracionales (para recoger la memoria oral de las parroquias).