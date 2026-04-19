Los auténticos gofres de Bélgica con “alma gallega” que triunfan desde Narón

Ana y Beatriz Vidal están al frente del negocio Jorge Meis

Desde el pasado 16 de abril, los paladares más exigentes tienen un nuevo lugar que incluir en sus paradas habituales: La Gofrería Belga, ubicada en el centro comercial de Narón, justamente al lado del consistorio. Al frente están las hermanas Ana y Beatriz Vidal, que emigraron con sus padres a Bélgica y vivieron doce años en Amberes, integrando estos dulces en su dieta y conociendo los secretos para su elaboración. Ahora, al servicio de esa receta tradicional han puesto los mejores ingredientes locales y el resultado no deja indiferente a nadie.

“Hacemos todo de cero. Venimos un par de horas antes de abrir y elaboramos las masas, tanto de los gofres de Lieja, que los hacemos a diario, como la de los belgas, los que cocinamos en el momento y son más ligeros y jugosos”, explican, matizando que “los huevos son de aquí, la leche es de San Sadurniño y no empleamos grasas vegetales. De hecho, únicamente tenemos una freidora para los churros porque las torrijas las tostaos en la mejor mantequilla que encontramos. Por eso decimos que todo tiene alma gallega”.

“Ser ejemplo”

Con un padre rianxeiro y una madre de Noia, ellas se criaron en esta localidad y llegaron a Ferrolterra casi por casualidad. Fue Beatriz la primera en establecerse y su hermana vino después. Así, tras una vida intensa en la que han tenido muchas ocupaciones diversas, y siendo ambas ya abuelas, optaron por emprender para estar cerca de sus nietos y cumplir “una ilusión”.

La grofería se encuentra en el centro comercial de Narón Jorge Meis

“Teníamos un montón de miedo porque era la primera vez que hacíamos algo así y, claro, hablas con la familia y planteas que vas a dejar un trabajo fijo y empiezan a ver las complicaciones, la competencia... Pero a nosotras, a nuestra edad, ya nos da igual. Sabemos que estamos ofreciendo algo que no se encuentra por aquí”, trasladan, confirmando que cada una sabe de qué pie cojea la otra y, por lo tanto, trabajar en equipo no será un problema, más bien lo contrario. “A mí lo que me mueve, sinceramente, y siempre me ha movido, es ser ejemplo para mis hijas”, reflexiona Ana, “en que sí se puede, claro que se pueden hacer mil cosas en la vida porque nosotras hemos sido de todo”.

Llevarlo o comerlo

Aunque La Gofrería Belga está enfocada al ‘take away’, el local es tan encantador que apetece sentarse en una de sus mesas a degustar alguna de las creaciones de las hermanas acompañadas de un chocolate a la taza delicioso, también con sello belga y más cacao que azúcar, un café o una infusión.

nueva gofrería que abrió el la entrada del centro comercial de Narón, son Ana y Bea Jorge Meis

Asimismo, se pueden encontrar freixós hechos a diario y, ahora que viene el verano, helados de la casa Carte D’Or, igualmente llegados desde Bélgica. “Realmente los pensamos como ‘topping’, pero creemos que pueden ser una buena alternativa cuando haga calor y para los niños”, comparten. Frutos secos, nata, crema de pistacho o Nutella son solo otros de los “extras”.

Una familia

Como recién llegadas a la comunidad de comerciantes y negocios que componen el centro comercial de Narón, no tienen más que palabras de agradecimiento por la bienvenida. “Esto es como una familia. De hecho, el viernes tuvimos un contratiempo y nos quedamos sin luz. Y todo el mundo volcado, ofreciéndonos sus cámaras frigoríficas, pendientes de si necesitábamos algo...”, relatan.

Ellas confiesan que al principio no buscaban un local en una superficie; sin embargo, la posibilidad de que el suyo tuviese luz y entrada exterior terminó de convencerlas. “Esto nos permite abrir los domingos, cuando está cerrado el resto del espacio”, precisan. Así, mientras el domingo abrieron de 9.00 a 14.30 —como harán también los días festivos—, el lunes es su día de descanso, de martes a viernes están de 7.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, y los sábados de 8.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Para cualquier consulta, tienen abierta una cuenta en Instagram.

Respaldo

Por el momento, la acogida ha sido inmejorable y el cuidado diseño del establecimiento está triunfando casi tanto como los gofres. “Está viniendo mucha gente”, confirman, mientras entran varias familias de la zona a probar el nuevo y goloso negocio que acaba de abrir. Y aunque todavía no se acaban de creer que se hayan convertido en gofreras, siguiendo además la estela de los postres caseros que hacía su madre, las hermanas están felices y aspiran a capitanear su negocio hasta que les llegue la edad de jubilación.

Asimismo, cuentan con el respaldo de sus hijos, que además son del gremio y les han ayudado en el arranque. Así, mientras Daniel ha compartido con ellas su experiencia en hostelería, María, la hija de Ana, pastelera y cocinera, no puede evitar colarse detrás de la barra a ‘pasar revista’ cuando va. “Nos gustaría que vean esto como un negocio familiar al que se pueden sumar si quieren”, concluyen, dejando esa puerta abierta.