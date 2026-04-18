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Narón

La cita con la feria multisectorial agrícola de Sedes continúa este domingo

Los asistentes disfrutaron el sábado de una completa oferta con las últimas novedades del mercado

Redacción
18/04/2026 23:41
Feria multisectorial agrícola de sedes en el recinto del Trece
Feria multisectorial agrícola de sedes en el recinto del Trece
Jorge Meis
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La XV Feira Multisectorial Agrícola de Sedes arrancó aeste sábado con gran afluencia de público para disfrutar de lo último del sector. 

El evento, en el recinto de O Trece, continúa en la jornada de este domingo con una oferta que abarca desde maquinaria agrícola, a plantas de huerta, árboles grupales y especies ornamentales, además de productos agroalimentarios.

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