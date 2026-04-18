La cita con la feria multisectorial agrícola de Sedes continúa este domingo

Feria multisectorial agrícola de sedes en el recinto del Trece Jorge Meis

La XV Feira Multisectorial Agrícola de Sedes arrancó aeste sábado con gran afluencia de público para disfrutar de lo último del sector.

El evento, en el recinto de O Trece, continúa en la jornada de este domingo con una oferta que abarca desde maquinaria agrícola, a plantas de huerta, árboles grupales y especies ornamentales, además de productos agroalimentarios.