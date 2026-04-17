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Suceso

Un motorista resulta herido en un accidente de tráfico en O Ponto, en Narón

El siniestro se registró en torno a las 21.20 horas en la rotonda que conecta con la FE-11

J. Guzmán
J. Guzmán
17/04/2026 21:51
A su llegada al punto, los bomberos comprobaron que el accidente había sido menos aparatoso de lo que se creía
Dos particulares asistieron al lesionado hasta la llegada de los servicios de emergencia
E.C.
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Un motorista resultó herido a primera hora de la noche de este viernes en un accidente de tráfico en el término municipal de Narón. Según detallaron testigos presenciales, el incidente se registró en torno a las 21.20 horas a la altura del paso de peatones situado frente al número 742 de la carretera de Castilla, en el área de O Ponto.

Las circunstancias del accidente por el momento se desconocen. No se sabe si el conductor se habría caído de su vehículo, una motocicleta de gran cilindrada, o pudo haber colisionado contra algún elemento. 

En cualquier caso, el hombre, que parecía consciente, quedó tendido en el suelo, al tiempo que dos personas se acercaron a asistirle hasta la llegada de los servicios de emergencia.

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