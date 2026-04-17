Un motorista resulta herido en un accidente de tráfico en O Ponto, en Narón

Dos particulares asistieron al lesionado hasta la llegada de los servicios de emergencia E.C.

Un motorista resultó herido a primera hora de la noche de este viernes en un accidente de tráfico en el término municipal de Narón. Según detallaron testigos presenciales, el incidente se registró en torno a las 21.20 horas a la altura del paso de peatones situado frente al número 742 de la carretera de Castilla, en el área de O Ponto.

Las circunstancias del accidente por el momento se desconocen. No se sabe si el conductor se habría caído de su vehículo, una motocicleta de gran cilindrada, o pudo haber colisionado contra algún elemento.

En cualquier caso, el hombre, que parecía consciente, quedó tendido en el suelo, al tiempo que dos personas se acercaron a asistirle hasta la llegada de los servicios de emergencia.