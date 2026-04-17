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Narón

Narón pone a prueba su plan de autoprotección con un incendio simulado en el edificio consistorial de siete plantas

El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias

Redacción
17/04/2026 13:57
Simulacro de incendio en el edificio consistorial de Narón
Simulacro de incendio en el edificio consistorial de Narón
Cedida
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Un incendio en la planta baja del edificio consistorial de Narón, que supuso el confinamiento en la sexta planta y la evacuación del resto del edificio sirvió para poner a prueba la respuesta de los servicios de emergencia. Afortunadamente se trataba de un simulacro, en el marco de la revisión del Plan de Autoprotección del Concello, que obtuvo buenos resultados.

El ejercicio se desarrolló entre las 11.00 y las 12.00 horas de este viernes y consistió en la simulación de un incendio en la planta bajo cubierta del inmueble de siete alturas. La situación obligó a la activación del Plan de Autoprotección, resolviéndose con el confinamiento del sexto piso y la evacuación del resto del edificio.

En el operativo participaron, además de los equipos internos de emergencia, efectivos de la Policía Local, Protección Civil y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón, que coordinaron las tareas de desalojo y control del incidente.

Simulacro en el Concello de Narón
Simulacro en el Concello de Narón
Cedida

Este simulacro se enmarca en el proceso de actualización y avance del Plan de Autoprotección municipal, que incluirá también la realización de jornadas formativas dirigidas al personal del Concello.

 El objetivo de estas acciones es reforzar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias, evaluar la toma de decisiones en situaciones de riesgo, validar los protocolos de actuación y capacitar los equipos designados para actuar durante la incidencia.

Desde el ejecutivo naronés subrayan la utilidad de este tipo de ejercicios para garantizar la seguridad en un edificio con elevada afluencia diaria, al tiempo que agradecen la paciencia y comprensión de la ciudadanía, tanto de las personas que pudieron verse afectadas por las restricciones de acceso como de las que participaron indirectamente en el desarrollo del simulacro.

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