De desbrozadoras a carnés del Celta: los objetos que custodia la Policía de Narón

Policía Local de Narón oficina de objetos perdidos Daniel Alexandre

Perder la cartera, las llaves de casa o el teléfono móvil es un pequeño drama cotidiano que a casi todo el mundo le ha tocado vivir en alguna ocasión. El pánico inicial suele dar paso a la resignación, pero lo que muchos ignoran es el minucioso y a veces detectivesco trabajo que se pone en marcha cuando ese objeto extraviado acaba en las dependencias de la Policía Local de Narón.

Lo que hasta hace apenas unos meses era un cúmulo de formularios en papel, se ha transformado este año en un sistema completamente digitalizado que ha incrementado la eficacia a la hora de devolver las pertenencias a sus despistados dueños. “Antes, cuando alguien entregaba unas llaves, cubríamos un acta a mano. Poníamos ‘llavero’, el número aproximado de unidades y poco más. Si venía el dueño, se le daba la vuelta al folio y firmaba el conforme”, explica Moisés Corral, uno de los agentes encargados del departamento, que explica que todo ese papeleo es ya historia.

Desde principios de 2026, la Jefatura opera con el programa Appolo, un software policial que se “estrenó” en Carballo y al que se fueron sumando puestos de múltiples lugares, entre ellos por ejemplo, el de Ferrol en 2025.

Corral y Aneiros explican el funcionamiento del programa Appolo de gestión policial Daniel Alexandre

Con este nuevo sistema, que permite a los agentes registrar novedades, gestionar incidencias y coordinar actuaciones en tiempo real, cada objeto que entra por la puerta es fotografiado, clasificado con etiquetas de búsqueda y subido a una base de datos en línea. Esta modernización no solo agiliza las búsquedas dentro de las propias instalaciones naronesas, sino que permite cruzar datos con otras localidades. Si una persona pierde su bolso en Narón durante unas fiestas, pero recientemente solicitó, por ejemplo, un informe de convivencia en A Coruña o está empadronada en Fene, el sistema es capaz de localizar su número de teléfono actual. “Oye, Verónica, que tenemos tu bolso”, ejemplifica Corral.

Despistes

El análisis de los datos estadísticos de la Policía Local de Narón de los últimos años refleja el volumen de trabajo de esta oficina de “tesoros perdidos”. Así las cosas, durante 2024, las dependencias registraron un total de 332 objetos. De ellos, se consiguió localizar al propietario y entregar con éxito 148 artículos, lo que supone una tasa del 45%. ¿Qué fue lo que más se perdió ese año? Indiscutiblemente, la “identidad”. Los agentes recogieron 191 documentos personales, seguidos de 46 juegos de llaves, 33 teléfonos móviles, 25 tarjetas de crédito y 13 gafas. El resto de la lista la completan tarjetas sanitarias o de transporte metropolitano, paraguas o anillos. Por meses, agosto fue el más “caótico”, con 41 objetos extraviados, seguido de octubre (36) y noviembre (32).

En 2025, la cifra de descuidos ascendió a 369 objetos, pero la Policía Local mejoró también su ratio de éxito, logrando entregar 190 artículos a sus legítimos dueños (un 51%). La documentación personal volvió a liderar la estadística (151) y las llaves experimentaron un repunte significativo, alcanzando las 67 entregas. Las tarjetas de crédito subieron a 37 y los teléfonos móviles bajaron ligeramente a 25. En cuanto al periodo del año con más objetos extraviados, mayo se situó a la cabeza con 49 objetos perdidos, seguido de febrero (36) y julio (35), dejando a marzo como el mes con menos incidencias (18).

Cajas apiladas en una de las salas, procedentes del centro comercial Odeón Daniel Alexandre

Mención aparte merecen los conocidos en la comisaría naronesa como “lotes de Odeón”. El popular centro comercial es, por razones de afluencia, uno de los mayores focos de pérdida de objetos de toda la zona. Estas instalaciones van haciendo acopio de las cosas que se dejan los clientes y, cuando acumulan cierta cantidad, las envían en cajas a la Policía Local. En 2024 se recibieron 14 de estos lotes, mientras que en 2025 la cifra subió a 18.

Con la implementación del software Appolo, la forma de contabilizar este aluvión de pertenencias cambió, un hecho que explica el salto que han dado en las estadísticas de objetos perdidos. Si antes una caja entera constaba administrativamente como “un lote”, ahora los agentes abren la caja, separan, fotografían y registran de forma individualizada cada bufanda, cada cartera o cada juguete que viene dentro. Por este motivo, solo en lo que va de 2026, la Policía ya ha registrado 213 objetos. Esta abultada cifra procede, en gran medida, de tan solo seis lotes de Odeón, que albergaban en su interior múltiples y diversos objetos.

Los profesionales municipales gestionaron 332 artículos en 2024 y 639 el pasado ejercicio

Los estantes de las dos salas que los agentes de Narón emplean para custodiar los artículos mientras no aparece su dueño –el plazo legal se sitúa en los dos años–, esconden anécdotas de diversa índole. Aunque el “goteo” diario lo protagonizan carteras vacías de dinero pero llenas de documentación, la Policía Local también resguarda otro tipo de rarezas. Así las cosas, los almacenes han llegado a acoger desbrozadoras, un motor fueraborda y hasta un maletín profesional de una conocida empresa de alarmas, extraviado probablemente por un comercial y que lleva en la carretera de Castilla desde 2023.

Con mejor final culminó la historia de una socia del Real Club Celta de Vigo. Ante la imposibilidad de localizar un teléfono de contacto directo de la propietaria en las bases de datos locales, los agentes contactaron directamente con las oficinas del club vigués y les enviaron el abono. Gracias a esta gestión a distancia, la aficionada pudo recuperar su pase para volver a Balaídos.

Honradez y picaresca

Los agentes que gestionan este departamento son testigos a diario de la naturaleza que caracteriza al ser humano. Por un lado, se enfrentan a la picaresca de aquellos que intentan reclamar lo que no es suyo. “Llama gente a ver si suena la flauta”, confiesa por su parte Bernardo Aneiros, en relación a un reciente extravío de una “importante cantidad de dinero”. Para evitar estafas, la Policía Local somete a los reclamantes a un pequeño interrogatorio. “Si nos llaman por dinero, les preguntamos: ‘¿Dónde lo perdió? ¿En un taxi? ¿Qué cantidad exacta?’. O si son unas llaves: ‘¿Cuántas tenía? ¿Qué ponía en el llavero?’. Si fallan, ya sabemos que no son suyas”, comenta el profesional.

Narón busca al propietario de una "importante cantidad" de dinero Más información

Pero también viven ejemplos de honradez. Este mismo año, un joven se personó con una cartera que contenía entre 700 y 800 euros, perteneciente a una señora de Viveiro que había ido a comprar a Odeón. “Me gustaría que hicieran lo mismo por mí”, le dijo al agente que lo atendió. En estos casos, cuando se localiza al propietario, este quiere tener un detalle o agradecer el gesto personalmente, actuando los policías de intermediarios.

Desde las dependencias policiales naronesas tienen palabras de especial cariño para aquellos que les facilitan las pesquisas para encontrar a los dueños de estos objetos olvidados. Entre ellos mencionan al personal de los centros de salud o a sus compañeros de otras localidades.

Las llaves son uno de los objetos que más se extravían Daniel Alexandre

El protocolo estipula que, quien encuentra un objeto, puede reclamar su propiedad si nadie lo busca pasados dos años. Es lo que ocurrió recientemente, sostiene Moisés Corral, con un móvil de alta gama valorado en 1.400 euros. “Fue entregado en enero de 2023 después de no tener noticias del dueño”, apunta el agente, explicando que el joven que lo localizó regresó transcurrido ese tiempo a la comisaría. “Después de rellenar un informe firmado por el jefe de Policía y de tramitarse la adjudicación a través de Alcaldía, el hallador se marchó con su nuevo teléfono”.

Sin embargo, la gran mayoría de la gente renuncia por escrito a este derecho al hacer la entrega inicial, en la que siempre se registran los datos de la persona. ¿Qué ocurre entonces con todo eso que ‘caduca’ en las estanterías de la sede del cuerpo naronés? Lejos de acabar en un contenedor, la historia de estos objetos perdidos tiene un final solidario.

Así, ropa, bolsos o carritos de bebé en buen estado se envían periódicamente al Centro de Recursos Solidarios. Un último y noble viaje para todos esos ‘tesoros’ cotidianos que un día, en un simple descuido, se quedaron sin dueño.