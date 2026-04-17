Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Arde por completo un vehículo estacionado en el polígono Río do Pozo, en Narón

Los alertantes informaron a los bomberos de que el turismo llevaba varios días aparcado en ese mismo punto

J. Guzmán
J. Guzmán
17/04/2026 12:40
El operativo finalizó pasadas las 01.30 horas
El operativo finalizó pasadas las 01.30 horas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse esta madrugada de viernes al polígono industrial Río do Pozo a causa de un incendio en un vehículo. Según informaron fuentes municipales, el turismo, un Seat Córdoba de 2003 de color blanco, estaba estacionado en la calle Carboeiros, en un punto cercano a la rotonda que conecta este vial con Bernardo Romero, cuando, en torno a las 00.30 horas, comenzó a arder por causas que se siguen investigando.

Así, tras recibir el aviso de un particular, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 movilizó hasta el punto a los bomberos naroneses -cuatro profesionales con un vehículo de Bomba Nodriza Ligera (BNL) y otro Urbano (BUL)-, así como efectivos de la Policía Nacional y Local. De igual modo, los alertantes informaron a los funcionarios de que este turismo llevaba varios días estacionado en ese mismo punto.

El operativo, detalló el cuerpo naronés, duró hasta poco después de la 01.30 horas, centrándose los bomberos en las labores de extinción, corte de vegetación para evitar la propagación de las llamas al entorno del polígono, y posterior limpieza viaria. El coche, por otro lado, quedó completamente calcinado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Simulacro de incendio en el edificio consistorial de Narón

Narón pone a prueba su plan de autoprotección con un incendio simulado en el edificio consistorial de siete plantas
Redacción
El operativo finalizó pasadas las 01.30 horas

Arde por completo un vehículo estacionado en el polígono Río do Pozo, en Narón
J Guzmán
Policía Local de Narón oficina de objetos perdidos

De desbrozadoras a carnés del Celta: los objetos que custodia la Policía de Narón
Verónica Vázquez
Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio

Xuvia expresa su hartazgo por la inseguridad y pide a las administraciones que actúen
Redacción