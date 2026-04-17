Arde por completo un vehículo estacionado en el polígono Río do Pozo, en Narón

El operativo finalizó pasadas las 01.30 horas Cedida

Los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse esta madrugada de viernes al polígono industrial Río do Pozo a causa de un incendio en un vehículo. Según informaron fuentes municipales, el turismo, un Seat Córdoba de 2003 de color blanco, estaba estacionado en la calle Carboeiros, en un punto cercano a la rotonda que conecta este vial con Bernardo Romero, cuando, en torno a las 00.30 horas, comenzó a arder por causas que se siguen investigando.

Así, tras recibir el aviso de un particular, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 movilizó hasta el punto a los bomberos naroneses -cuatro profesionales con un vehículo de Bomba Nodriza Ligera (BNL) y otro Urbano (BUL)-, así como efectivos de la Policía Nacional y Local. De igual modo, los alertantes informaron a los funcionarios de que este turismo llevaba varios días estacionado en ese mismo punto.

El operativo, detalló el cuerpo naronés, duró hasta poco después de la 01.30 horas, centrándose los bomberos en las labores de extinción, corte de vegetación para evitar la propagación de las llamas al entorno del polígono, y posterior limpieza viaria. El coche, por otro lado, quedó completamente calcinado.