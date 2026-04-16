Xuvia expresa su hartazgo por la inseguridad y pide a las administraciones que actúen

La participación en la asamblea fue masiva Jorge Meis

Los vecinos y vecinas de Xuvia dicen basta. En una asamblea multitudinaria, la más masiva que se recuerda, en un abarrotado local de la AVV Altea, las personas residentes en el barrio expresaron su preocupación y su enfado por la sucesión de episodios de inseguridad, como robos e incluso amenazas e intimidaciones, que se llevan sucediendo a lo largo de las últimas semanas.

La reunión fue convocada por la entidad vecinal tras oír el pulso de los vecinos, que en los últimos tiempos no hablan de otra cosa. A ella asistieron varios miembros del gobierno local, con la alcaldesa, Marián Ferreiro, al frente, así como los portavoces de los partidos de la oposición, que pudieron conocer de primera mano decenas de experiencias personales y críticas por la ineficacia a la hora de ponerle coto a los episodios de violencia e inseguridad.

“Con esa asamblea”, dijo el presidente de la AVV, Indalecio Llago, “se demuestra que esa sensación que hay en el barrio está plenamente justificada. Todos pudimos escuchar los testimonios y constatar que hay personas, vecinos y vecinas nuestros, que tienen miedo de salir a la calle. Y eso no puede ser”, apuntó.

Aunque agradeció la presencia y participación de la Policía Local y de los representantes políticos, Llago considera que “esto no puede quedarse aquí, es decir, celebrando una asamblea sin que luego se tomen medidas”, por lo que manifestó el compromiso de la entidad que preside de “estar al lado de los vecinos, estar al tanto de lo que pasa en cada rincón y colaborar en los foros que sea necesario para que esta situación cambie rápidamente”.

Fueron varias las voces que mostraron su decepción con la Policía Local por su “pasotismo”, denunciaron, ante algunos incidentes. En ese sentido, el presidente de la AVV Altea explicó que han pedido a los portavoces políticos, principalmente a la alcaldesa, participar en la siguiente Xunta de Seguridade, un órgano que se reúne con periodicidad mensual, “para estar informados de las decisiones que se tomen y de los avances para hacer de Xuvia un barrio seguro. No puede ser que este clamor de la gente se quede en buenos propósitos y luego se diluya. Nosotros presionaremos hasta donde haga falta para que no sea así, para que nos tengan en cuenta y para ser partícipes de las soluciones”.

Por otra parte, desde el ejecutivo local se apuntó que la semana que viene tendrá lugar una reunión con la comisaria del Cuerpo Nacional de Policía en Ferrol-Narón, Cristina Ochoa, así como con el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, para abordar lo que está sucediendo y poner los recursos necesarios para destensar la situación. Los vecinos esperan que de ahí puedan salir actuaciones contundentes para acabar con la delincuencia.