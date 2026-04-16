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Narón

Últimas entradas a la venta para el tributo a Dire Straits en Narón de la mano de Brothers in Band

El concierto es este sábado 18 de abril en el Pazo da Cultura

Redacción
16/04/2026 22:22
Imagen de archivo de un concierto anterior de la banda en el Pazo
Imagen de archivo de un concierto anterior de la banda en el Pazo
Emilio Cortizas
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El Pazo da Cultura de Narón ofrece las últimas entradas a la venta para el concierto que protagonizará este sábado Brothers in Band, la formación consolidada como el mayor tributo internacional a los emblemáticos Dire Straits, el grupo británico liderado por Mark Knopfler que se bajó de los escenarios en 1995 después de dos décadas de éxitos. 

La cita, que empieza a las 20.00 horas, contaba este jueves con más del 90% de las entradas vendidas, con precios desde los 28 euros de la segunda planta a los 32 del patio de butacas o los 30 de la primera. 

Los billetes están a la venta en la taquilla, pero también a través de la web del Padroado da Cultura naronés, suponiendo una oportunidad para ver la gira europea del grupo y conmemorar los 40 años del disco que les da nombre, ‘Brothers in Arms’, uno de los más vendidos de la historia y cuyo ‘single’ principal es una de las baladas pacifistas más importantes del rock. 

Pero el álbum, lanzado en 1985, tiene otros muchos de los temas más recordados de la banda, como el ‘Money for Nothing’, ‘Walk of Life’ o ‘Why Worry’. El espectáculo que llega a Narón ha hecho vibrar a más de 26.000 personas en países como Alemania, Bélgica y Países Bajos. 

Comandados a la voz y la guitarra por Angelo Fumarola, quien recrea los míticos riffs y el estilo “knopfleriano”, serán una decena de músicos sobre el escenario quienes completen el show que está a punto de colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en el Pazo. 

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