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Suceso

Movilizada la Policía Local y el Speis de Narón por una colisión entre dos furgonetas

En el accidente no se registraron heridos, pero uno de los vehículos quedó bloqueando la vía

J. Guzmán
J. Guzmán
16/04/2026 13:46
El incidente se registró poco antes del mediodía en O Ponto
AEIG
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Los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) y de la Policía Local de Narón tuvieron que desplazarse este jueves hasta el lugar de O Ponto a causa de una colisión entre dos furgonetas. El accidente, según detallaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, se registró sobre las 11.50 horas a la altura del número 680 de la carretera de Castilla, en dirección a Xuvia.

El incidente, que se saldó sin heridos, se produjo cuando uno de los vehículos, que estaba aparcado en batería, se incorporó al vial marcha atrás sin percatarse de que el segundo se estaba aproximando, chocando en plena maniobra. Así, un particular no implicado en el accidente alertó del mismo a la central autonómica, indicando además que una de las furgonetas estaba bloqueando el tráfico.

De este modo, desde el 112 se movilizó hasta el lugar al equipo de Atestados de la Policía Local, así como una dotación del Speis en un vehículo motobomba urbano, que despejaron el vial mientras los primeros realizaban las pertinentes diligencias.

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