La Xunta reparará las cubiertas del IES As Telleiras por más de 420.000 euros

Imagen de archivo del centro naronés Daniel Alexandre

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, por medio de su secretario xeral técnico, Manuel Vila, anunció en el Parlamento gallego que licitará “en breve” las obras para cambiar las cubiertas del IES As Telleiras de Narón. La actuación, que se enmarcará, según indicó el ejecutivo autonómico, en su ‘Plan de nova arquitectura pedagóxica’ hasta 2028, contará con una inversión superior a los 420.000 euros.

Vila informó, además, de que también se está tramitando otra inversión de 28.150 euros para reparar las instalaciones eléctricas del centro y “dar cumprimento aos requerimentos sinalados na inspección obrigatoria”, garantizando así que las instalaciones se adapten “plenamente” a la normativa vigente.

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El responsable autonómico recordó, asimismo, otras actuaciones que ya se han acometido en el instituto encaminadas a solucionar “problemas puntuais” en las cubiertas, con una inversión, aseveró, de más de 60.000 euros. Desde la Consellería inciden en que se está buscando la forma de resolver de forma definitiva “estas incidencias”, haciendo hincapié en la “situación excepcional vivida este ano, con episodios de choivas especialmente intensas”.

“Indigno e perigoso”

Por su parte, el diputado del BNG Xosé Manuel Golpe, incidió en el estado “indigno e perigoso” del instituto naronés, que padece, lamentó, “filtracións, barreiras arquitectónicas, instalacións eléctricas sen revisión e unha pista deportiva inutilizable”.

A este respecto, el nacionalista enumeró en su intervención “filtracións de auga con caldeiros en fila nos corredores, paredes empapadas que poñen en risco a instalación eléctrica e un grupo electróxeno desactivado por recomentación dos técnicos ante perigo de catástrofe”.

Por todo ello, exigió a la Xunta una “actuación urxente e integral”, calificando el anuncio de intervención por parte del ejecutivo gallego de “síntoma dun modelo que agarda a que as cousas cheguen ao límite para reaccionar”.

CEIP A Gándara

La Consellería indica que, a la inversión que se acometerá en el instituto, se suman nuevas actuaciones “en marcha” como la rehabilitación del colegio de A Gándara, “tamén a piques de adxudicarse, cun orzamento de case 1,5 millóns de euros”.

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Los trabajos, recuerda la Xunta, implicarán el aislamiento térmico de la fachada, la sustitución de carpinterías exteriores, la ejecución de una rampa que mejore la accesibilidad y falsos techos con iluminación LED en el interior del CEIP. El departamento autonómico señaló también que está “a preparar” una actuación en el colegio plurilingüe Ponte de Xubia, “cun investimento de preto de 50.000 euros” que se acometerá este mismo año.