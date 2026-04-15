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Narón

La asociación Altea convoca una reunión por la inseguridad en Xuvia

Tendrá lugar este jueves, en el local social, a las 20.30 horas

Redacción
15/04/2026 21:44
El incendio calcinó un edifcio en Xuvia
Incendio que calcinó recientemente una vivienda en el barrio, todavía por esclarecer
Cedida
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Los residentes en el barrio naronés de Xuvia están invitados a participar este jueves 16 de abril en una reunión para abordar la situación de inseguridad en la zona.

La convocatoria parte de la entidad vecinal Altea, que pretende con este encuentro “informar, escoitar, recoller queixas e buscar solucións” a un problema que, advierten, “leva anos en aumento”.

La cita tendrá lugar esta tarde, a partir de las ocho y media, en el centro social que se ubica en la calle do Foro nº43. “A AV Altea xa levara a alerta a instancias municipais en 2022 pola violencia que se producía arredor dun local nocturno do barrio”, recuerda la asociación, incidiendo en que “agora volvemos convocar para apoiar a toda a veciñanza, nunha parroquia na que todos e todas nos coñecemos e da que sentimos orgullo de pertenza”, asegura el colectivo.

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Más información

Cabe recordar que el Bloque Nacionalista Galego de Narón exigió en los últimos días a Alcaldía que se convoque una Xunta Local de Seguridade “urxente” con la participación de todos los grupos con representación en el Concello, así como una reunión con los vecinos para escuchar sus demandas.

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