La salud mental y el impacto de las enfermedades en la Escola de Benestar de Narón

La edila de Benestar, María Lorenzo Daniel Alexandre

El municipio de Narón prosigue este abril con las actividades de la Escola de Benestar, una medida que busca promocionar la salud integral de los vecinos y vecinas poniendo el foco en las emociones y la prevención.

Así, el Consistorio programa dos nuevas charlas divulgativas que correrán a cargo de expertos en diversas materias. La primera de ellas tendrá lugar el próximo sábado 18, en el centro cívico social de O Alto do Castiñeiro. Allí, desde las 11.00 horas, el psiquiatra jubilado Rogelio Pérez Varela disertará sobre ‘Estamos peor agora?’, ofreciendo a los presentes un análisis sobre la evolución de su especialidad a lo largo de la historia, desde los enfoques más clásicos hasta las corrientes actuales.

Desde la Concejalía de Benestar Social que dirige María Lorenzo explican que esta conferencia permitirá “reflexionar sobre como mudou a percepción social da saúde mental, o aumento dos diagnósticos nas últimas décadas e os desafíos de futuro, como a medicalización ou a necesidade de reforzar os recursos asistenciais”.

La segunda de las propuestas será el 25 de abril. En esa ocasión, la psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer Rosalía Fernández impartirá, en el centro cívico social de A Solaina (11.00 horas) el relatorio ‘Prevención e aspectos emocionais en procesos de enfermidade’. La profesional abordará el impacto psicológico que tienen las dolencias, tanto en las personas diagnosticadas como en su entorno.

Ambas iniciativas, de carácter gratuito y con entrada libre, tendrán un enfoque práctico y divulgativo, ofreciendo a las personas asistentes conocimientos útiles para la vida cotidiana.

“A Escola de Benestar é unha ferramenta clave para achegar á cidadanía información rigorosa sobre cuestións que afectan directamente sobre á súa saúde física e emocional”, aseveró Lorenzo, incidiendo en que “programacións como a deste mes permiten abrir espazos de diálogo, contribuíndo a reducir estigmas e a mellorar a capacidade de afrontamento”.