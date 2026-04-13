Diario de Ferrol

Narón

La esencia del litoral de la comarca, en óleo, en la biblioteca de Narón

La artista realizará una visita guiada por la exposición el próximo 24 de abril

Redacción
13/04/2026 22:03
Biblioteca Narón exposición Luz color y Mar
Una mujer observa las obras de 'Luz color y Mar'
Daniel Alexandre
El Concello de Narón inauguró este lunes una nueva propuesta cultural enmarcada en la programación especial ‘Abril, mes do libro’. Se trata de la exposición ‘Luz, color y mar’, una selección de óleos de la artista Bronwen Sarah Griffith que podrá disfrutarse en la sala multiusos hasta el próximo 9 de mayo.

La muestra está conformada por 48 pinturas inspiradas en la costa de municipios como Narón, Ferrol y Valdoviño, “así como nos cambios de luz e de atmósfera característicos do mar galego”, explican desde el gobierno local.

Tras más de dos décadas y media dedicadas a explorar y plasmar el paisaje marítimo del noroeste de Galicia, Griffith propone en esta exposición un recorrido visual por las sensaciones que transmite el litoral, un “viaje” que podrá realizarse de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, así como los sábados de 10.00 a 13.00.

El Consistorio naronés informa, además, de que la artista ofrecerá una visita guiada que permitirá profundizar más en esta muestra pictórica. Esta iniciativa se llevará a cabo el próximo 24 de abril a las 18.30 horas. Quienes estén interesados pueden inscribirse hasta el día 20 en las instalaciones de la biblioteca o llamando al número de teléfono 981 382 173.

