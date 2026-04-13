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Narón

El BNG de Narón exige una Xunta de Seguridade “urxente” por la oleada de delitos en Xuvia

La formación reclama también al gobierno una asamblea vecinal para dar explicaciones

Redacción
13/04/2026 22:06
Ediles del BNG durante una sesión plenaria
Ediles del BNG durante una sesión plenaria
Cedida
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón exige a Alcaldía que convoque de manera “urxente” una Xunta de Seguridade y una asamblea vecinal para abordar “a vaga de delitos en Xuvia”. La formación advierte de la “grave situación de inseguridade” que atraviesa el barrio, incidiendo en que la concatenación de sucesos está “a xerar unha profunda alarma social entre as veciñas e veciños”.

Los nacionalistas hacen alusión a robos en vehículos y establecimientos durante las últimas semanas, a los que se sumaron “episodios de extrema gravidade como o recente arresto dun home por ameazas de morte con armas en plena rúa e o incendio dunha vivenda da zona, do que aínda se descoñece que provocou o lume”.

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Por todo ello, el BNG exige que se convoque una Xunta Local de Seguridade “coa presenza de todos os grupos políticos, as forzas de seguridade e a Subdelegación do Goberno”, con el objetivo de coordinar “un plan de choque preventivo”. También que se realice una asamblea vecinal en la que el gobierno local explique las medidas que se están adoptando y se escuchen las demandas de los residentes. “Non abonda con actuar cando o delito xa se cometeu; o Concello ten que garantir que Xuvia sexa o barrio seguro que sempre foi”, remarca el BNG.

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