Apuesta por el deporte y la naturaleza en un nuevo ‘Ponte en Ruta con Nós!’

El edil Ibán Santalla junto al cartel del programa municipal Concello

El Padroado de Deportes de Narón presentó la novena edición de ‘Ponte en Ruta con Nós!’, una iniciativa ya consolidada en la agenda del Concello que busca promover el ejercicio físico al aire libre. A través de una serie de caminatas populares de carácter no competitivo, el Consistorio invita a la ciudadanía a descubrir la riqueza paisajística de la zona, al mismo tiempo que se adquieren rutinas más activas.

El concejal de Deportes, Ibán Santalla, valora la “boa acollida que ano tras ano ten este programa entre a veciñanza”, poniendo el foco en que este tipo de actividades “permiten fomentar hábitos de vida saudables ao tempo que se dá a coñecer o patrimonio natural da contorna”.

En esta ocasión, el programa está compuesto por cinco salidas. La primera ruta se llevará a cabo el 26 de este mismo mes, un recorrido que llevará a los participantes a conocer la zona de Prior en un itinerario de 12,5 kilómetros –de dificultad media-alta– que discurrirá por la playas de Covas, Ponzos o Lopesa. Saldrá a las 09.30 horas, con salida en autobús desde el local social de O Val.

La segunda propuesta llegará 10 de mayo, con un recorrido por el entorno de Xuvia que partirá desde el local social de A Pombiña para llegar hasta el monasterio de O Couto. En este caso, la distancia rondará los once kilómetros y la dificultad será media.

Más de 80 personas compartieron la segunda ruta del programa naronés ‘Ponte en ruta con nós’ Más información

“Un dos pratos fortes”, remarca el Concello, tendrá lugar los días 24 de mayo y 21 de junio. Y es que la tercera ruta, en dos etapas, será la de San Andrés de Teixido, “que presenta un maior nivel de esixencia física”, aclaran desde la Concejalía de Deportes.

La primera de estas salidas será de unos 25 kilómetros y dificultad alta –entre el anteriormente citado cenobio y Porto do Cabo–, mientras que la segunda completará el trayecto hasta Cedeira en un recorrido de unos 14 kilómetros, también de dificultad elevada.

Las propuestas de esta novena edición se completarán con la andaina Coval-Xuvia, que recrea los últimos tramos de las ‘21 leguas’ en una distancia de 15,5 kilómetros.

El número de plazas está limitado a 150 personas por ruta y el precio por participar asciende a cinco euros. Las inscripciones deberán formalizarse de manera presencial en las oficinas del Padroado. Quienes deseen más información sobre el ‘Ponte en Ruta con Nós!’ pueden llamar al 981 387 522.