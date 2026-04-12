Trajes, bailes y gastronomía típicos de Andalucía en la Feria de Abril del barrio naronés de A Gándara

Uno de los momentos vividos ayer sábado en la Feria de Abril de Narón Daniel Alexandre

El espíritu andaluz invadió este sábado el barrio naronés de A Gándara, en el que la comisión de fiestas organizó una Feria de Abril con el objetivo de recaudar fondos de cara a los festejos patronales.

El evento congregó a un buen número de personas en las inmediaciones de la plaza que da nombre al lugar, dispuestas a entregarse al flamenco, los rebujitos o el ‘pescaíto frito’ preparados para la ocasión.

Los asistentes estaban llamados a participar portando el traje típico y cumplieron: lunares, volantes, flores en la cabeza y sombreros cordobeses se dieron cita en una carpa que llegó a estar, por momentos, “abarrotá”.

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La recompensa a esta vestimenta folclórica era entrar en un sorteo, con premio para cuatro categorías diferentes, tanto para el público adulto como para el infantil.

Así las cosas, la fiesta comenzó a partir de la una del mediodía y, bajo la premisa ‘E veña troula!’, se prolongó hasta bien entrada la noche, después de deleitar a los presentes con el encendido del “alumbrao”.

Gastronomía y música

Quienes se acercaron hasta la plaza naronesa pudieron disfrutar de una oferta gastronómica que incluyó raciones de pulpo –Landeira Pulpeiros–, calamares, parrochitas fritas y jamón ibérico –Eventos Trastoy–. Todo ello acompañado, para los que así lo desearon, de rebujitos y manzanilla.

La ambientación musical corrió a cargo de Nuria Boreal al mediodía, dejando paso a un ‘tardeo’ de la mano de DJ Viceversa. Tanto la una como el otro hicieron bailar al personal durante todo el día. Además, la organización de esta Feria de Abril de Narón colaboró con el Centro de Recursos Solidarios.