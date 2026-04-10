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Narón

La historia de Xuvia suma otras 900 páginas con la vida de sus habitantes y sus empresas

Fernando Masafretr presentó otro "episodio" a través de la obra 'Xuvia, corazón de Narón'

Redacción
10/04/2026 23:01
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Un momento de la presentación
C.R.C:
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El molino restaurado –CIMIX– volvió a llenarse en la tarde de este viernes con la presentación del nuevo volumen sobre la historia de Xuvia, demostrando que el título de la obra es más que adecuado al definirlo como el ‘corazón de Narón’.

Como se puso de manifiesto en el acto, en el que participaron además de la alcaldesa, Marián Ferreiro, y del coordinador del libro, Fernando Masafret, representantes de las empresas colaboradoras y de las firmas que aportan sus artículos –más de 40– a esta ‘biblia’ del pasado y presente de Xuvia, el acto es ya una referencia para que vecinos y vecinas de la parte de Narón y de Neda se vean las caras, al menos en fechas como esta.

Presentación del libro 'Xuvia corazón de Narón'
El acto fue presentado por Javier García
Cedida

Las empresas locales, muchas de ellas con capítulos dedicados en esta recopilación documental, como Cerámica Santa Rita, la imprenta del mismo nombre, la librería Galicia, el restaurante Marcial, el estanco de Piñeiros, además de nombres propios por todos conocidos como el dentista de Jubia, Gelines la de la panadería, Paco el practicante o el que fue dueño del Excelsior pasan por las páginas de ‘Xuvia, corazón de Narón’ para despertar la memoria de los que compartieron con ellos su día a día.

Fernando Masafret presenta este viernes la obra

Presentación del volumen ‘Xuvia, corazón de Narón’, coordinado por Fernando Masafret

Más información

Pero el libro no habla solo de personas y empresas, sino también de “escenas” cotidianas de los de Jubia de antes y de los de Xuvia de ahora, remontánsose al siglo XIX y a la batalla de la Muchiqueira, en 1843, o el asalto a la fábrica de Jubia por unos bandidos, en 1897, y rememorando también momentos más recientes como los tiros de cuerda, el Piñeiros Fútbol Club o el Círculo Mercantil.

Visita guiada CIMIX de Xubia

La historia de Narón, contada por aquellos que la vivieron

Más información

Un total de 900 páginas de historia que no han acabado con este cuarto volumen, para el que ya hay compromiso de continuidad y, sobre todo, ganas de disfrutar de otro quinto.

Xuvia ya cuenta con su particular “cronista”, por lo que todavía parece que queda mucho por escribirse.

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