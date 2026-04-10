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Narón

La Feria de Abril de A Gándara: música, baile, gastronomía y encendido de luces nocturno

Este sábado Narón mira hacia Andalucía con la fiesta flamenca

Redacción
10/04/2026 23:35
Iluminación Nadal Plaza da Gándara
La Plaza da Gándara volverá a iluminarse, pero esta vez para la Feria de Abril
Daniel Alexandre
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La plaza de A Gándara está lista para celebrar la Feria de Abril como si de una localidad andaluza se tratase. No faltará el baile flamenco, los trajes, el picoteo y rebujito ni tampoco la iluminación.

Ésta es la sorpresa que se guardaba la organización y con la que deleitará a los asistentes a partir des 22.00 horas de este sábado 11, con el encendido del alumbrado como toda auténtica Feria de Abril.

Pero el jolgorio comenzará ya a partir de las 13.00 horas y “hasta que el cuerpo aguante”, anuncian desde la Comisión de Festas da Gándara.

Así, se dispondrá de una oferta gastronómica a cargo de Landeira Pulpeiro –raciones a 15 euros– y Eventos Trastoy –con calamares o jamón ibérico de cebo, a 15 euros, y parrochitas fritas a un precio de 12–. Para acompañar la comida –cuyos tíckets se pueden recoger en la zona de la fiesta–, la organización adelanta que habrá una barra en la que se servirán rebujitos y manzanilla, bebidas que no podían faltar en una Feria de Abril que se precie.

Nuria Boreal amenizará la jornada desde las 14.00 horas y, para el ‘tardeo’, la ambientación musical llegará de la mano de DJ Viceversa.

La comisión llevará a cabo, además, un sorteo en el que podrán participar aquellas personas que acudan vestidas de flamenca o traje campero, con premios en cuatro categorías.

El evento también tiene carácter solidario, colaborando con el Centro de Recursos Solidarios de Narón.

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