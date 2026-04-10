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Narón

La Feira Multisectorial Agrícola de Narón regresará a Sedes en una semana

El Ayuntamiento presentó este viernes la cita, que alcanzará su decimoquinta edición en el recinto de O Trece

Redacción
10/04/2026 21:35
Mar Gómez con el cartel del evento
Mar Gómez con el cartel del evento
Concello
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El Ayuntamiento de Narón, por medio de la responsable de Mercados, Mar Gómez, presentó la que será la decimoquinta edición de la Feira Multisectorial Agrícola, una cita consolidada en la comarca que se celebra cada año en el recinto de O Trece, en la parroquia de Sedes.

“É unha oportunidade para dar visibilidade ao traballo dos produtores locais e apoiar directamente ao sector primario, que é fundamental para a economía de Narón e a súa comarca”, aseveró la concejala, añadiendo que “o interese que esperta” el evento, “vai a máis cada ano”, convirtiéndose en un punto de encuentro para aquellos que valoran el producto de proximidad y el trabajo que se materializa en el rural.

La feria contará, los próximos 18 y 19 de abril, con una treintena de puestos, a los que se sumarán varios espacios dedicados a la maquinaria agrícola, con exposiciones y demostraciones en directo. Las personas que se acerquen hasta el lugar podrán encontrar, asimismo, plantas de huerta, árboles grupales y especies ornamentales, además de otros productos agroalimentarios como quesos, embutidos, conservas o pan artesano.

El recinto abrirá ambas jornadas en horario de mañana y de tarde, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, como es habitual, con entrada libre y gratuita.

La Feira Multisectorial trae a Sedes lo último de la maquinaria agrícola

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Los asistentes recibirán rifas con cada una de sus compras para participar en los sorteos que se llevarán a cabo los dos días, “con premios da propia feira, como plantas ou produtos da terra”, añaden desde el gobierno local.

Además del apartado comercial, el evento contará con una zona gastronómica, en la que se podrán degustar delicias típicas –gratis, entre las 13.00 y las 14.00–, y una sesión vermú que comenzará al mediodía.

Para los más pequeños de la casa, el Consistorio ha diseñado actividades paralelas como talleres de plantación, que tendrán lugar tanto por la mañana como por la tarde.

Queremos que esta feira sexa un espazo vivo, no que a xente poida mercar, pero tamén pasar o día, aprender e gozar en familia”, remarcó Mar Gómez, que incidió en que la principal finalidad es “seguir poñendo en valor o noso rural e dinamizar a parroquia de Sedes cun evento que xa é unha referencia na comarca”.

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