Dos talleres de robótica con kits de Lego, este sábado, en Odeón

El número de plazas es de 12 en cada una de las propuestas Pixabay

El Centro Comercial Odeón organiza mañana sábado por la tarde dos nuevos talleres de robótica empleando kits de piezas de Lego, una propuesta que alcanza gran éxito cada vez que se lleva a cabo en las instalaciones naronesas.

Así las cosas, la iniciativa se plantea como una experiencia tecnológica educativa para las familias y se desarrollará, entre las 18.00 y las 20.00 horas, en la plaza de eventos.

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Desde la organización explican que, para poder participar, será necesario inscribirse previamente en el mostrador habilitado para la ocasión y que el aforo máximo de cada una de estas actividades será de 12 personas, “que se distribuirán en función de las edades de los participantes”.

Así, ‘Robots con Spike Essential’, de programación visual, está pensado para los menores de entre cinco y ocho años. Por su parte, la propuesta ‘Robots con Spike Prime’, de sensores y lógica, se dirige a niñas y niños de nueve a trece.

Desde el centro comercial naronés hacen hincapié en que las propuestas, en las que los más pequeños de la casa podrán construir y programar su propio robot, estarán guiadas por monitores.