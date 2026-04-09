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Narón

Narón busca al propietario de una "importante cantidad" de dinero

Un particular encontró el montante en la avenida do Mar

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
09/04/2026 12:00
Exteriores de la sede de la Policía Local de Narón
Exteriores de la sede de la Policía Local de Narón
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El Concello de Narón informó a sus vecinos y vecinas, a través del canal de difusión 'Novas Narón', del hallazgo de una "importante cantidade de diñeiro" en la avenida do Mar, concretamente, en las inmediaciones del centro de formación Irmás Froilaz.

El mensaje fue publicado en la jornada de ayer en torno a las 19.00 horas y, por el momento, todavía no se ha localizado al propietario. Según confirman fuentes municipales, fue un particular el que localizó el montante y lo puso en conocimiento de los agentes de la Policía Local.

Esta cantidad de dinero se encuentra depositada en la oficina de objetos perdidos del cuerpo naronés, ubicada en la carretera de Cedeira. "Se es a persoa propietaria, podes pasar por alí para reclamala", indicaba el Consistorio en su canal de difusión.

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