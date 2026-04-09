Narón aprueba la cuenta general de 2024 con críticas por “opacidad”

Imagen de archivo de un pleno extraordinario Emilio Cortizas

La corporación de Narón celebró un pleno extraordinario y urgente para tramitar la aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2024. Al inicio de la jornada, la alcaldesa Marián Ferreiro defendió la urgencia de la convocatoria, basándose en la necesidad de remitir la documentación al Consello de Contas tras expirar el plazo de exposición pública sin que se presentaran alegaciones.

Durante el debate, el grupo socialista manifestó su rechazo alegando una supuesta “opacidade” en la gestión de organismos como la empresa mixta de aguas Cosma y el Pazo da Cultura. En este sentido, el edil Jorge Ulla aludió al gasto de agua en el campamento de Freixeiro y a la repercusión de la “demanda millonaria” interpuesta por el Concello de Ferrol por el coste de saneamiento. Asimismo, Ulla denunció el “sancta sanctorum”, refiriéndose al Pazo da Cultura, censurando que no se haya sometido a la fiscalización legal correspondiente por parte de Intervención desde 2018, calificando la situación de irregular. “Que vaian ao tribunal de Contas, pero que vaian co noso voto en contra e coa nosa advertencia”, sentenció.

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Por su parte, el concejal del BNG Geno Carballeira puso el foco en los presupuestos, preguntando al ejecutivo cuándo se aprobarían e indicando que sobraron fondos de partidas como las de fomento del empleo y que no se realizaron inversiones en sectores como la agricultura, la ganadería y la industria, “que valerían para poñer en valor o conxunto de Narón”.

Mientras, el portavoz del PP Germán Castrillón, calificó de “preocupante” el informe de la Intervención, resaltando que la cuenta general no se remitió en los plazos institucionales previstos debido a “incidencias técnicas y problemas de validación de datos” que todavía no se han resuelto totalmente, aseguró. Además, el popular afeó que en 2024 se emitiesen “un total de 245 reparos técnicos” , de los cuales “235 foron levantados e resoltos en contra do criterio técnico. É dicir, a práctica habitual non é corrixir os problemas detectados, senón continuar adiante cos informes desfavorables, algo que é preocupante e que desde este grupo hai tempo que os vimos advertindo”.

Finalmente, la propuesta de aprobación de la cuenta general fue validada con los 11 votos favorables del grupo de gobierno de Terra Galega, los dos votos en contra del PSOE y las nueve abstenciones PP y BNG.