El Certame Intercentros reunió en el Pazo da Cultura a cerca de 700 escolares

Un momento del certamen Concello

El Pazo da Cultura de Narón se convirtió en el epicentro de la creatividad juvenil con la celebración del XXXV Certame Intercentros Concello de Narón. La cita, plenamente consolidada en el calendario educativo de la localidad, reunió a cerca de 700 estudiantes de diversos niveles, desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria, en una jornada donde el gallego funcionó como eje vertebrador para la expresión artística.

Bajo la coordinación técnica del IES As Telleiras en esta edición, un total de 35 cursos de los centros CEIP Ponte de Xuvia, Virxe do Mar, Piñeiros y A Gándara, además del CPI O Feal, el CRA Narón y el IES Terra de Trasancos, “desfilaron” por las tablas del auditorio municipal para presentar sus propuestas en las diferentes disciplinas artísticas, que abarcaron desde la poesía y la canción hasta el teatro y la danza, en un programa “variado no que non faltaron pezas de identidade propia e referencias ao contexto máis próximo”, destacan desde el Concello. Así las cosas, entre las piezas presentadas a lo largo de la mañana figuraron títulos como ‘Dez gatiños viaxeiros’, ‘Esperta o himno’, ‘Mosca chosca’, ‘Lingua proletaria do meu pobo’ o ‘Vida en Narón’.

El Pazo da Cultura acogió la entrega de galardones del XXXIV Certame Intercentros Más información

Estas creaciones sirvieron como muestra de la capacidad del alumnado naronés para usar el gallego desde perspectivas muy diversas, combinando lo lúdico con el carácter reivindicativo y la realidad cotidiana del municipio.

En esta ocasión, la conducción del evento corrió a cargo de los integrantes de la Escola de Teatro de Narón, que se encargaron de dinamizar y amenizar las sucesivas intervenciones en un ambiente marcado por la convivencia entre los distintos centros escolares y el interés compartido por la cultura gallega. Desde el Consistorio informan de que el certamen concluirá formalmente el próximo 18 de mayo con la ceremonia de entrega de premios, que coincidirá con las celebraciones del Día das Letras Galegas, también en el Pazo da Cultura. En dicho acto se repartirán galardones por un valor total de 8.000 euros, reafirmando el objetivo de esta iniciativa de “fomentar a expresión artística e o traballo colectivo, converténdose nun espazo para a comunidade educativa de Narón”.