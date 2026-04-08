Presentación del volumen ‘Xuvia, corazón de Narón’, coordinado por Fernando Masafret

Fernando Masafret presenta este viernes la obra Cedida

Xuvia vuelve sobre su historia en el nuevo volumen que saca a la luz Fernando Masafret y en el que se recopilan artículos de una treintena de autores. El Ayuntamiento organiza la presentación de ‘Xuvia, corazón de Narón’, que tendrá lugar mañana viernes, 10 de abril, en el CIMIX, molino restaurado que es también historia del barrio.

El acto contará con la presencia del artífice de esta iniciativa y de los volúmenes que preceden a este, que estará acompañado por la alcaldesa, Marián Ferreiro; María Montalvo, en representación de los patrocinadores —Concello de Narón, Megasa, Grupo Intaf, ElectroRayma y Casa Román—; y Antonieta de Cal y Cortina, una de las colaboradoras en la publicación. La presentación correrá a cargo de Javier García.

Con ‘Xuvia, corazón de Narón’, Fernando Masafret continúa su trabajo de recuperación de la historia local, siendo este un libro que combina investigación y memoria popular para poner en valor la identidad de Xuvia.

En las páginas del volumen se revisa el tejido económico, con referencias a negocios como las cerámicas, imprentas, la librería Galicia, el restaurante Marcial, Solloso o el estanco de Piñeiros, pero también las historias personales que siguen muy presentes en la memoria colectiva. Episodios como el asalto a la Fábrica de Xuvia en 1897 o la batalla de la Muchiqueira, en A Mourela, en 1843, traen el pasado al presente.