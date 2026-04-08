Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Narón “tiñe” de pétalos las aguas del río Freixeiro en el Día Internacional del Pueblo Gitano

El Ayuntamiento se sumó esta tarde a la ceremonia impulsada por Acción Familiar Ferrol (AFA)

Redacción
08/04/2026 19:54
Narón celebración del Día del pueblo gitano día del Rio
Un momento del acto celebrado en el parque fluvial
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Narón se sumó este jueves al Día Internacional del Pueblo Gitano con la Ceremonia do Río, una iniciativa promovida por la entidad Acción Familiar (AFA) Ferrol que busca honrar la historia y la identidad de este colectivo. El acto, que comenzó a las cinco de la tarde en las inmediaciones del parque fluvial, contó con una programación centrada en la memoria y la convivencia, incluyendo la lectura pública de un manifiesto reivindicativo y la simbólica ofrenda floral que caracteriza esta efeméride que se celebra cada 8 de abril.

La representación institucional corrió a cargo de la concejala de Igualdade e Benestar Social, María Lorenzo, que puso en valor la importancia de esta jornada como altavoz frente a la exclusión. La edila aseveró que “o Día Internacional do Pobo Xitano é unha oportunidade para visibilizar a riqueza cultural e histórica desta comunidade, así como para lembrar a necesidade de combater os estereotipos e a discriminación que aínda existen”.

Ferrol y Narón se vuelcan en el Día del Pueblo Gitano

Más información

Así las cosas, esta cita se consolidó como un espacio de encuentro entre el tejido social y las instituciones, reforzando los canales de colaboración con las entidades que velan por los derechos del pueblo gitano. En este sentido, Lorenzo hizo hincapié en que el apoyo del Concello a este evento nace de una convicción ética y política, recordando que “reivindicar este día é reafirmar o noso compromiso coa igualdade e a diversidade, e recoñecer que a inclusión social é responsabilidade de todas”.

Día Pobo Gitano, Cerimonia do Río, Freixeiro
Foto de familia en el acto
Martín Barreiro

Con este acto de memoria y reconocimiento, en el que también tomaron parte otros miembros de la corporación, Narón reafirmó su voluntad de avanzar hacia una sociedad más justa, utilizando la Ceremonia do Río como puente para estrechar lazos y combatir los prejuicios que todavía persisten hoy en día.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El PSOE acusa al ejecutivo de Narón de “vivir de rentas” mientras el sector industrial retrocede
Redacción
Imagen de archivo de contenedores de basura en el municipio naronés

EU denuncia la “insalubridade” de Narón y lamenta la falta de higiene y limpieza
Redacción
Deficiencias que denuncian los populares en el entorno escolar

El PP de Narón advierte del “deterioro” en el entorno escolar de O Feal
Redacción
Narón celebración del Día del pueblo gitano día del Rio

Narón “tiñe” de pétalos las aguas del río Freixeiro en el Día Internacional del Pueblo Gitano
Redacción