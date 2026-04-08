Narón “tiñe” de pétalos las aguas del río Freixeiro en el Día Internacional del Pueblo Gitano

Un momento del acto celebrado en el parque fluvial Daniel Alexandre

Narón se sumó este jueves al Día Internacional del Pueblo Gitano con la Ceremonia do Río, una iniciativa promovida por la entidad Acción Familiar (AFA) Ferrol que busca honrar la historia y la identidad de este colectivo. El acto, que comenzó a las cinco de la tarde en las inmediaciones del parque fluvial, contó con una programación centrada en la memoria y la convivencia, incluyendo la lectura pública de un manifiesto reivindicativo y la simbólica ofrenda floral que caracteriza esta efeméride que se celebra cada 8 de abril.

La representación institucional corrió a cargo de la concejala de Igualdade e Benestar Social, María Lorenzo, que puso en valor la importancia de esta jornada como altavoz frente a la exclusión. La edila aseveró que “o Día Internacional do Pobo Xitano é unha oportunidade para visibilizar a riqueza cultural e histórica desta comunidade, así como para lembrar a necesidade de combater os estereotipos e a discriminación que aínda existen”.

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Así las cosas, esta cita se consolidó como un espacio de encuentro entre el tejido social y las instituciones, reforzando los canales de colaboración con las entidades que velan por los derechos del pueblo gitano. En este sentido, Lorenzo hizo hincapié en que el apoyo del Concello a este evento nace de una convicción ética y política, recordando que “reivindicar este día é reafirmar o noso compromiso coa igualdade e a diversidade, e recoñecer que a inclusión social é responsabilidade de todas”.

Foto de familia en el acto Martín Barreiro

Con este acto de memoria y reconocimiento, en el que también tomaron parte otros miembros de la corporación, Narón reafirmó su voluntad de avanzar hacia una sociedad más justa, utilizando la Ceremonia do Río como puente para estrechar lazos y combatir los prejuicios que todavía persisten hoy en día.