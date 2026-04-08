EU denuncia la “insalubridade” de Narón y lamenta la falta de higiene y limpieza
La formación señala la gestión municipal, que prioriza "o beneficio empresarial"
Esquerda Unida (EU) de Narón censuró , por medio de un comunicado, la “grave degradación” de la limpieza e higiene en el municipio, señalando directamente a la gestión de Terra Galega (TEGA) tras seis años de contrato con la multinacional Acciona. En este sentido, la formación sostiene que el Concello antepone “o beneficio empresarial” a la salud pública y el bienestar de los residentes, calificando de “estafa social” la gestión de los residuos en el núcleo urbano.
“A veciñanza separa o lixo con esforzo, pero a empresa mestura as fraccións no mesmo camión para aforrar custos e aumentar a súa plusvalía. TEGA permite esta alienación do traballo cidadán mentres mira para outro lado”, indica la formación.
Mientras, EU advierte de que la zona rural sufre “un abandono absoluto”, haciendo referencia a la plaga de moscas en O Val. También lamentan la proliferación de ratas en áreas como Freixeiro, Xuvia y O Alto. “Son o monumento da xestión: prefírense as obras escaparate antes que o saneamento básico, porque o mantemento preventivo non xera o mesmo dividendo político nin empresarial”.