EU denuncia la “insalubridade” de Narón y lamenta la falta de higiene y limpieza

Imagen de archivo de contenedores de basura en el municipio naronés Daniel Alexandre

Esquerda Unida (EU) de Narón censuró , por medio de un comunicado, la “grave degradación” de la limpieza e higiene en el municipio, señalando directamente a la gestión de Terra Galega (TEGA) tras seis años de contrato con la multinacional Acciona. En este sentido, la formación sostiene que el Concello antepone “o beneficio empresarial” a la salud pública y el bienestar de los residentes, calificando de “estafa social” la gestión de los residuos en el núcleo urbano.

“A veciñanza separa o lixo con esforzo, pero a empresa mestura as fraccións no mesmo camión para aforrar custos e aumentar a súa plusvalía. TEGA permite esta alienación do traballo cidadán mentres mira para outro lado”, indica la formación.

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Mientras, EU advierte de que la zona rural sufre “un abandono absoluto”, haciendo referencia a la plaga de moscas en O Val. También lamentan la proliferación de ratas en áreas como Freixeiro, Xuvia y O Alto. “Son o monumento da xestión: prefírense as obras escaparate antes que o saneamento básico, porque o mantemento preventivo non xera o mesmo dividendo político nin empresarial”.