El PSOE acusa al ejecutivo de Narón de “vivir de rentas” mientras el sector industrial retrocede

Vistas del polígono naronés AEIG

El concejal del PSdeG-PSOE en Narón, Jorge Ulla, manifestó su preocupación por el rumbo económico del municipio. Pese a que los indicadores de empleo del pasado marzo arrojan cifras positivas, el socialista sostiene que estos datos ocultan “un problema estrutural grave: a perda constante do tecido industrial” .

Según Ulla, el optimismo mostrado por el gobierno local es una lectura superficial que no aborda la crisis de fondo que atraviesa el motor productivo de la localidad. La formación argumenta que aunque Narón haya liderado la creación de puestos de trabajo en la comarca, se trata de una tendencia “puntual e enganosa” que no garantiza la estabilidad a largo plazo. Ulla critica lo que considera una actitud pasiva por parte del ejecutivo, señalando que “o goberno de Ferreiro presume de cifras mensuais mentres deixa morrer o motor industrial do concello”.

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A su juicio, el equipo de gobierno está viviendo “das rendas dunha herdanza industrial construída durante décadas”, sin generar, remarca, nuevas alternativas que aseguren el futuro económico del municipio. El edil advierte de un cambio preocupante en el modelo laboral, que parece desplazarse progresivamente hacia una dependencia excesiva del sector servicios. Este trasvase conlleva, según sus palabras, una mayor precariedad y una pérdida de calidad en las condiciones de los trabajadores. “Durante anos fomos un referente industrial na comarca, pero hoxe ese modelo está en retroceso pola falta dunha política industrial ambiciosa e real”.

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Ulla pone el foco, asimismo, en la situación del suelo industrial en el polígono Río do Pozo, alertando que la zona se está convirtiendo en un “simple espazo loxístico, nun almacén sen valor engadido, mentres os grandes proxectos industriais nunca chegan a materializarse”.

Por ello, invita al Concello a impulsar un “verdadeiro plan de reindustrialización que permita recuperar o emprego”.