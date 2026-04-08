Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El PSOE acusa al ejecutivo de Narón de “vivir de rentas” mientras el sector industrial retrocede

La formación advierte de que Río do Pozo se está convirtiendo en un “simple espazo loxístico"

Redacción
08/04/2026 20:29
Vistas del polígono naronés
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El concejal del PSdeG-PSOE en Narón, Jorge Ulla, manifestó su preocupación por el rumbo económico del municipio. Pese a que los indicadores de empleo del pasado marzo arrojan cifras positivas, el socialista sostiene que estos datos ocultan “un problema estrutural grave: a perda constante do tecido industrial” .

Según Ulla, el optimismo mostrado por el gobierno local es una lectura superficial que no aborda la crisis de fondo que atraviesa el motor productivo de la localidad. La formación argumenta que aunque Narón haya liderado la creación de puestos de trabajo en la comarca, se trata de una tendencia “puntual e enganosa” que no garantiza la estabilidad a largo plazo. Ulla critica lo que considera una actitud pasiva por parte del ejecutivo, señalando que “o goberno de Ferreiro presume de cifras mensuais mentres deixa morrer o motor industrial do concello”.

muralla Arsenal poniendo de vuelta la albardina

El tirón de la Semana Santa reduce el desempleo en 76 personas en Ferrolterra

Más información

A su juicio, el equipo de gobierno está viviendo “das rendas dunha herdanza industrial construída durante décadas”, sin generar, remarca, nuevas alternativas que aseguren el futuro económico del municipio. El edil advierte de un cambio preocupante en el modelo laboral, que parece desplazarse progresivamente hacia una dependencia excesiva del sector servicios. Este trasvase conlleva, según sus palabras, una mayor precariedad y una pérdida de calidad en las condiciones de los trabajadores. “Durante anos fomos un referente industrial na comarca, pero hoxe ese modelo está en retroceso pola falta dunha política industrial ambiciosa e real”.

Edificio de la casa consistorial naronesa

El PSOE de Narón habla de una situación de “caos” después de la sentencia por la depuración

Más información

Ulla pone el foco, asimismo, en la situación del suelo industrial en el polígono Río do Pozo, alertando que la zona se está convirtiendo en un “simple espazo loxístico, nun almacén sen valor engadido, mentres os grandes proxectos industriais nunca chegan a materializarse”.

Por ello, invita al Concello a impulsar un “verdadeiro plan de reindustrialización que permita recuperar o emprego”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El PSOE acusa al ejecutivo de Narón de “vivir de rentas” mientras el sector industrial retrocede
Redacción
Imagen de archivo de contenedores de basura en el municipio naronés

EU denuncia la “insalubridade” de Narón y lamenta la falta de higiene y limpieza
Redacción
Deficiencias que denuncian los populares en el entorno escolar

El PP de Narón advierte del “deterioro” en el entorno escolar de O Feal
Redacción
Narón celebración del Día del pueblo gitano día del Rio

Narón “tiñe” de pétalos las aguas del río Freixeiro en el Día Internacional del Pueblo Gitano
Redacción