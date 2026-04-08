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Narón

El PP de Narón advierte del “deterioro” en el entorno escolar de O Feal

Los populares exigen al ejecutivo local un "plan de choque" para solventar las deficiencias

Redacción
08/04/2026 20:08
Deficiencias que denuncian los populares en el entorno escolar
Deficiencias que denuncian los populares en el entorno escolar
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El Partido Popular (PP) de Narón denunció el estado de “abandono” que presenta el entorno del CEIP O Feal, señalando lo que considera una “gestión deficiente” por parte del ejecutivo de Terra Galega. El portavoz de la formación, Germán Castrillón, lamenta la “preocupante falta de mantenimiento” que afecta tanto al mobiliario urbano como a las aceras y la calzada, advirtiendo de que esta situación compromete la seguridad y el bienestar de los vecinos y de la comunidad escolar.

Según los populares, uno de los puntos más críticos se localiza en la glorieta que conecta las calles Virxe do Lodairo, Uxío López y Río Seco. “La estampa que ofrece este punto es el vivo reflejo de la política de brazos cruzados”, asegura Castrillón, remarcando que caminar por las aceras “se ha convertido en una actividad de riesgo”. La crítica se extiende, asimismo, a la calzada, “plagada de baches y socavones” en una zona de alta densidad de tráfico.

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Por todo ello, el Partido Popular asegura que “es imperativo poner en marcha un plan de choque” y exige al Concello que asuma responsabilidades.

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