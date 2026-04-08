Denuncian el estado de deterioro del refugio de pescadores de Xuvia

Refugio de pescadores en la Presa do Rei Cedida

El refugio de pescadores en el paseo de la Presa do Rei del río Grande do Xuvia, cerca de la antigua Capilla de Os Caneiros, se encuentra en ruinas, plagado de pintadas y en un estado lamentable. Así lo denuncian los asiduos caminantes que transitan por el paseo a la orilla del río y que se topan con esta infraestructura a la vista.

Pese a existir una Sociedade de Caza e Pesca en la zona, el refugio se encuentra en desuso desde hace años.

No es la única “pega” que se puede poner al agradable paseo a la orilla del río, desde el rehabilitado molino, ya que el acceso a esa infraestructura es también impracticable debido al estado de las escaleras de la zona, llenas de maleza, o a la pista de acceso.

Aunque ya se ha llamado la atención en ocasiones sobre este estado, incluso se ha producido algún incendio en las instalaciones abandonadas, el sendero y las instalaciones en torno a la Presa do Rei no son competencia municipal, por lo que desde el Concello no serían los encargados de acometer estas actuaciones, que serían dependientes de la Xunta