Denuncian el estado de deterioro del refugio de pescadores de Xuvia
Se encuentra lleno de pintadas y en ruinas
El refugio de pescadores en el paseo de la Presa do Rei del río Grande do Xuvia, cerca de la antigua Capilla de Os Caneiros, se encuentra en ruinas, plagado de pintadas y en un estado lamentable. Así lo denuncian los asiduos caminantes que transitan por el paseo a la orilla del río y que se topan con esta infraestructura a la vista.
Pese a existir una Sociedade de Caza e Pesca en la zona, el refugio se encuentra en desuso desde hace años.
No es la única “pega” que se puede poner al agradable paseo a la orilla del río, desde el rehabilitado molino, ya que el acceso a esa infraestructura es también impracticable debido al estado de las escaleras de la zona, llenas de maleza, o a la pista de acceso.
Aunque ya se ha llamado la atención en ocasiones sobre este estado, incluso se ha producido algún incendio en las instalaciones abandonadas, el sendero y las instalaciones en torno a la Presa do Rei no son competencia municipal, por lo que desde el Concello no serían los encargados de acometer estas actuaciones, que serían dependientes de la Xunta
25 años de la protección natural de la zona del río
Sobre el espacio natural protegido Río Xubia-Castro –que celebra un cuarto de siglo de su incorporación a la Red Natura 2000– la entidad Ateneo Aldeán trabaja en la puesta en marcha de un proyecto de evaluación ambiental de esta cuenca hidrográfica. Hoy, a las 11.00 horas, está previsto en el local de la AVV Altea el inicio de la segunda fase del proyecto, para la creación de un mapa crítico e didáctico del ENP Río Xubia-Castro.