Un incendio calcina por completo un edificio en Xuvia

El incendio calcinó un edifcio en Xuvia Cedida

Un incendio de grandes dimensiones dejó calcinado en la noche del lunes un inmueble deshabitado en Narón.

El fuego se produjo pasadas las 22.30 horas en el edificio de la Estrada de Castela en Xuvia, en las inmediaciones de la Praza do Concello, frente al hotel Excelsior.

Efectivos del Speis de Narón actuaron de inmediato en el sofoco de las llamas pero poco se pudo hacer ya por el inmueble, una casa que quedó totalmente reducida por las llamas.

La Policía Local procedió al desalojo, por seguridad, de las viviendas colindantes.

El edificio, que hacía tiempo que se encontraba deshabitado, había sido, al parecer, adquirido hace tan solo unos días. Por el momento se desconocen las causas del incendio, que ha arrasado el inmueble, sin ocasionar víctimas, más allá de los daños materiales.