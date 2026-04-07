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Narón

Preparan un proyecto de evaluación ambiental por los 25 años del Espacio Natural Río Xubia-Castro

El Ateneo Aldeán trabaja en un ‘Mapa crítico e didáctico do ENP Río Xubia-Castro’

Redacción
07/04/2026 22:23
Río Xubia a su paso por San Sadurniño.
Río Xubia a su paso por San Sadurniño.
Emilio Cortizas
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Hace 25 años que el Espacio Natural protegido Río Xubia-Castro fue incorporado a la Red Natura 2000 y con motivo de este aniversario la iniciativa de desarrollo socioeconómico Ateneo Aldeán trabaja en la puesta en marcha de un proyecto de evaluación ambiental de esta cuenca hidrográfica. 

El jueves, a las 11.00 horas, en el local social de la AVV Altea de Xuvia comenzará a desarrollarse la segunda parte de este proyecto, en el que ya se ha trabajado para comprobar cómo ha evolucionado y cómo se conservan las dos mil hectáreras que abarca este espacio natural.

Se trata ahora de, a través del método de “observación, medida e rexistro”, construir un ‘Mapa crítico e didáctico do ENP Río Xubia-Castro’, adelantan.

En el proyecto, diseñado por el Ateneo Aldeán, participan la comunidad técnico-científica, educativa y sociocomunitaria existente en el territorio rural de este espacio natural, con diferentes niveles de intervención.

Esta área natural abarca los concellos de As Pontes, As Somozas, Moeche, San Sadurniño, Neda y Narón.

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