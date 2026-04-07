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Narón

Obramat busca 80 trabajadores para su nuevo almacén de Narón

El Parque Gándara abrirá en la antigua parcela de Poligal

X. Fandiño
X. Fandiño
07/04/2026 11:46
Un equipo de Obramat
Un equipo de Obramat
Cedida
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Obramat, la empresa retail de materiales de construcción y reforma con cerca de 40 almacenes en toda España, busca 80 trabajadores y trabajadoras para las nuevas instalaciones que abrirá próximamente en el polígono de A Gándara, en la parcela donde antes se localizaba Poligal.

La construcción de la nave, que contará con una superficie de venta de alrededor de 6.000 metros cuadrados, está muy avanzada y formará parte del Parque Gándara, que, además de Obramat, albergará otros servicios.

El proceso de contratación se activa este mismo martes. Según informa la compañía, se seleccionarán distintos perfiles "altamente cualificados, competentes y apasionados". Para poder optar a un puesto, la persona candidata deberá tener "experiencia de venta y/o conocimiento de producto" en el sector. Las interesadas pueden inscribirse en https://empleo.obramat.es/jobs. 

Obramat Narón será el primer almacén de la empresa en A Coruña y el cuarto de Galicia, donde ya están abiertos los de Santiago y Lugo y próximamente lo estará también el de Ourense. La empresa precisa que, además de las 80 personas con las que arrancará el proyecto en Ferrolterra, se generarán "empleos indirectos derivados de los servicios externalizados". 

La responsable de Desarrollo y Adquisición de Talento de Obramat Iberia, Esther Nuño, explica que la apertura de las instalaciones en Narón refuerza "nuestro compromiso con los profesionales de la construcción y la reforma en Galicia", en la que desembarcaron hace más de una década. "Este proyecto", añade, "supone un nuevo impulso a nuestro plan de expansión en el norte y nos permite seguir creciendo junto a los profesionales del sector". 

Por su parte, el director regional de la Zona Norte, José Manuel Bada, afirma que Obramat Narón "no solo representa expansión, sino también nuestro compromiso real con el desarrollo local y el talento de la zona. Buscamos profesionales apasionados que quieran sumarse a la 'Familia Naranja' en un momento especial para la compañía". 

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