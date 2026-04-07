La Biblioteca de Narón se llena de actividades en el mes en el que se celebra el Día del Libro

La concejala de Bibliotecas, Olga Ameneiro Cedida

La Biblioteca Municipal de Narón se prepara para acoger durante todo este mes de abril, en el que se conmemora el Día del Libro, una serie de actividades especialmente dirigidas a los más jóvenes de la casa, en las que se incluyen desde cuentacuentos, teatro o intercambio de libros, hasta visitas guiadas y una exposición artística.

La concejala responsable de esta, Olga Ameneiro, fue la encargada de dar a conocer el programa ‘Abril, mes do libro’, indicando que desde el Concello se apuesta por convertir la biblioteca en un espacio vivo y abierto a la ciudadanía, donde la lectura sea el eje vertebrador y un punto de encuentro cultural para todas las edades.

Teniendo este objetivo como referencia, Ameneiro hizo hincapié en que el programa diseñado “ busca espertar o interese polos libros desde a primeira infancia e ofrecer alternativas de lecer cultural de calidade para as familias de Narón”.

El calendario de actividades comenzará este sábado 11 de abril con la actividad infantil, ‘Un maletín lleno de besos’, dirigida a niños y niñas a partir de 4 años. La sesión mezclará narración oral y un pequeño taller creativo alrededor del mundo de los besos, en un formato dinámico y participativo. Para asistir será necesario reservar plaza.

Otra de las iniciativas será la exposición ‘Luz, color y mar’, de la artista Bronwen Sarah Griffith, que podrá visitarse del 13 de abril al 9 de mayo en la sala multiusos de la planta sótano. La muestra reúne 48 óleos inspirados en el paisaje costero de la comarca y en los cambios de luz y atmósfera del mar gallego. Incluye una visita el día 24 por parte de la propia pintora.

El ‘Trocolibro’ regresa a la biblioteca entre el 20 y el 25 de abril, como espacio de intercambio libre de ejemplares entre las personas usuarias. La dinámica es sencilla: habrá una mesa en la planta baja donde se podrá coger un libro —incluso sin dejar otro a cambio— con un máximo de uno por persona. La iniciativa también se desarrollará en la Agencia de lectura que se ubica en A Gándara.

El jueves 23 –Día del Libro–y el viernes 24 habrá jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas tanto a la biblioteca central de O Alto como a la propia agencia naronesa.

El sábado 18 de abril, a las 11.00 horas, será el turno de ‘Estás como un cencerro’, dirigida a bebés, de la mano de Noelia Porto, de Lalá Teatro; y el viernes 24, a las 19.30 horas, Avelino González presentará ‘Chistes que foron contos’. El sábado 25 concluye la programación, con ‘Trasnadas’, una sesión de cuentacuentos de Ana Carreira para público infantil y familiar.