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Narón

El inmueble que resultó pasto de las llamas en Xuvia acababa de ser comprado para su recuperación

En la jornada del martes se refrescó la zona y se tomaron medidas de seguridad por precaución

Redacción
07/04/2026 21:55
edificio calcinado en jubia frente al excelsior
Policá Nacional este martes delante del inmueble calcinado
Jorge Meis
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El incendio en la noche del pasado lunes puso en alerta al vecindario de Xuvia, en las inmediaciones de la Praza do Concello, debido a las fuertes llamas que salían del edificio situado en el número 887 de la Estrada de Castela, al lado del BBVA y en frente del hotel Excelsior quedó totalmente extinguido pasada la medianocge y ayer se refrescó la zona y se tomaron medidas de seguridad.

El fuego se había declarado pasadas las diez y media de la noche e inmediatamente, alertados por el 112, se desplazaron al lugar del suceso efectivos del cuerpo de bomberos del Speis de Narón, así como agentes de la Policía Local y Nacional.

La voracidad de las llamas hizo que fuese necesario desalojar los edificios anexos al incendiado, con el fin de que no se produjesen daños personales en caso de que se propagasen las lenguas de fuego.

El incendio calcinó un edifcio en Xuvia

Un incendio calcina por completo un edificio en Xuvia

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Los bomberos priorizaron en su intervención las tareas de corte de propagación a los dos edificios colindantes, que fueron evacuados; el colapso de las dos plantas del edificio afectado; las tareas de extinción, ventilación y saneamiento del inmueble.

El incendio fue sofocado en torno a la media noche y el inmueble quedó arrasado al completo en su interior.

En la mañana de este martes todavía se llevaron a cabo labores de refrescado del edificio, que se procedió a precintar ante el riesgo de derrumbe tras los daños ocasionados.

El edificio de planta baja y dos pisos, se encontraba deshabitado desde hace tiempo y en estado de deterioro; sin embargo, se da la casualidad de que hace poco más de una semana había sido adquirido para su restauración, que ahora deberá ser afrontada de otra manera, debido al estado en el que ha quedado la vivienda

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