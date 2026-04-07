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Subvenciones

Apuesta por los festivales de artes escénicas con ayudas en Narón y Cariño

El Festival Singular y la Mostra de Teatro Galego son los eventos subvencionados por la Xunta en la zona de Ferrolterra

Redacción
07/04/2026 18:42
La compañía Unahoramenos actuando este año en el Festival Singular de Narón
La compañía Unahoramenos actuando este año en el Festival Singular de Narón
Jorge Meis
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La concesión de subvenciones a festivales profesionales de artes escénicas de la Xunta de Galicia incluye, entre los 13 beneficiarios, dos eventos destacados con sede en los territorios de Ferrolterra y Ortegal: el XI Festival Singular de Narón, que ya se desarrolló el pasado mes de marzo, y la Mostra de Teatro Galego de Cariño, que tiene previsto celebrar su próxima edición del 3 al 9 de agosto.

De los 290.000 euros en total que se destinan a este tipo de citas de las cuatro provincias, una cuantía que se incrementó en un 3,5% con respecto a la partida de 2025, manteniendo los mismos requisitos que, al menos, en las dos convocatorias pasadas, el Festival Internacional do Monólogo Teatral de Narón obtiene 24.704 euros.

Mostra de Teatro Galego

Por encima de la cantidad que recibe el Singular solo se sitúan otros cinco eventos de artes escénicas en Galicia, de diversas especialidades, casi el mismo número de encuentros que le siguen antes de alcanzar a la veterana cita en la comarca de Ortegal, que está seis posiciones por debajo de la naronesa.

A la Mostra de Teatro Galego de Cariño, que este año celebrará su XLIX edición, se destinan un total de 5.560 euros, la menor cantidad entre estas subvenciones.

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