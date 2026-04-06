Proyección en Narón del documental ‘Hijas de Cynisca’

Instalaciones del Pazo da Cultura Daniel Alexandre

En el marco del programa municipal ‘Narón adestra en igualdade’, financiado con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género, el Concello de Narón programa la proyección del documental ‘Hijas de Cynisca’, una obra de referencia sobre la lucha por la igualdad en el ámbito deportivo.

La concejala de Igualdade, María Lorenzo, explicó que la a cita tendrá lugar este próximo viernes 10 de abril, a las 18.00 horas, en el Pazo da Cultura de Narón, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El filme está dirigido por la guionista y productora Beatriz Carretero y, estrenado en 2019, profundiza en la desigualdad de género en el deporte a través de los testimonios de 13 mujeres referentes en sus respectivas disciplinas. El documental aborda cuestiones como la vulneración de derechos, la falta de visibilidad, las diferencias salariales o el tratamiento desigual en los medios de comunicación, poniendo el foco también en la excesiva atención sobre la apariencia física de las deportistas.

Entre las protagonistas destacan figuras tan reconocidas como la deportista de natación sincronizada Ona Carbonell, la levantadora de pesas y campeona olímpica Lydia Valentín, la jugadora de balonmano Carmen Martín o la gimnasta Almudena Cid, que reflexionan sobre las desigualdades existentes y proponen medidas para avanzar hacia una mayor equidad.

La película toma su nombre de Cynisca, la primera mujer en ganar en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que la convirtió en un símbolo histórico de la presencia femenina en el deporte.

La obra constituye un retrato crítico de la situación actual y de los retos pendientes en un ámbito que refleja también las de­sigualdades existentes en la sociedad.

Este pase se enmarca en el trabajo de sensibilización a la ciudadanía