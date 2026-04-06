Narón Kids consigue el subcampeonato de Europa de danza coreográfica en la categoría absoluta

Narón Kids, subcampeón en Gracia Cedida

Las integrantes del Grupo Narón Kids –del Club de Baile Deportivo Narón– se desplazaron recientemente a Tesalónica, en Grecia, para participar en el campeonato de Europa de Danza Coreográfica, donde disputaban el campeonato junto a 23 equipos más, procedentes de 12 países distintos.

En la primera ronda, como explican desde el club, pasaban de 24 equipos y tan solo 12 a las semifinales. El equipo naronés se colocó en una buena posición, para afrontar esta ronda.

En la siguiente fase se clasificaban los seis grupos que disputarían la final y, por lo tanto, el Campeonato de Europa.

Grupos de Lituania, Italia, Hungría, Grecia y España consiguieron llegar a la final donde finalmente Lituania conseguía la primera posición y Narón Kids logró una más que meritoria segunda plaza, disputándose muy de cerca el campeonato.

En tercera posición quedaba el grupo de Grecia, Italia fue cuarta, Hungría acabó quinta y otro grupo español procedente de Valencia se hacía con la sexta plaza.

Desde el club se felicitó a las participantes por tan merecido resultado, al igual que se resaltó el papel de la categoría Youth (16-18 años) Narón Girls, que demostraron estar cerca de los más altos de esta categoría.