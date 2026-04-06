Escolares de Narón participan en la campaña de trampeo contra la avispa velutina

Escolares de Narón participarán en la campaña de trampeo Cedida

Concello de Narón y Asociación Galega de Apicultura (AGA) Ferrolterra ponen en marcha desde este martes una nueva edición de la campaña ‘Stop Vespa Velutina’, con talleres de trampeo primaveral de reinas dirigidos al alumnado de los centros educativos del municipio.

La iniciativa, que ya se desarrolló en ediciones anteriores, cuenta con la participación de colegios de Narón y busca consolidar la concienciación entre las nuevas generaciones y fomentar la implicación de las familias en la lucha contra esta especie invasora, con una fuerte presencia en el rural.

En esta edición, los talleres se impartirán en nueve centros escolares, durante cinco jornadas, llegando a un total de 531 alumnos y alumnas de Educación Primaria. Las sesiones, con una duración aproximada de 50 minutos, se desarrollarán desde hoy y hasta el 15 de abril en los colegios Jorge Juan, O Feal, Ayala, A Gándara, CRA O Val de Narón, Virxe do Mar, A Solaina, Santiago Apóstol y Piñeiros.

Talleres para aprender a elaborar trampas contra la velutina en los centros escolares de Narón Más información

Este martes comenzará con alumnado de 3° de Primaria del Jorge Juan y O Feal y continuará en los días siguientes en los restantes centros escolares del municipio, abarcando los cursos de entre 3° y 6º de Educación Primaria.

Los talleres serán impartidos por el técnico apícola Rafael Díaz Nieto.

Desde AGA insisten en el trampeo en esta época del año, ya que las reinas comienzan a salir del letargo invernal. Su captura entre la primavera y finales de mayo resulta clave para evitar la proliferación de nidos, que se pueden reducir hasta en un 75% con un buen trampeo.