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Narón

El PP de Narón urge una intervención inmediata en el número 646 de la Estrada de Castela en estado ruinoso

Los populares denuncian la “alarmante desidia” del gobierno local de Terra Galega frente al deterioro progresivo

Redacción
06/04/2026 22:03
Edificio en ruinas en la carretera de Castela
Edificio en ruinas en la carretera de Castela
Cedida
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El portavoz del Partido Popular de Narón, Germán Castrillón, reclama una actuación en el inmueble número 646 de la estrada de Castela por riesgo de desprendimiento.

Los populares denuncian la “alarmante desidia” del gobierno local de Terra Galega frente al estado de ruina progresiva que presenta esta edificación, agravado por el impacto sufrido en una de sus ventanas, “tapiada de forma precaria, comprometiendo la estabilidad de la fachada que amenaza de forma directa la integridad física de las personas que circulan a diario por esta zona de gran tránsito”, indican.

El portavoz de los populares afirma que “resulta inadmisible que el ejecutivo, conocedor de la situación, mantenga una actitud de brazos cruzados mientras el riesgo de desprendimiento hacia la vía pública aumenta cada día de inclemencias meteorológicas”.

Castrillón se cuestiona cuántas advertencias más necesita el gobierno de Terra Galega para ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística y seguridad ciudadana, indicando que “la inacción del Concello es una apuesta peligrosa, que deja a la suerte de los viandantes la posibilidad de un accidente grave que podría evitarse con voluntad política y diligencia administrativa. Gobernar no consiste únicamente en presentar proyectos de futuro o gestionar la propaganda institucional, sino en garantizar la prevención y la seguridad en el presente”.

Desde el Partido Popular se exige una “intervención de urgencia” y que el gobierno local “asuma su responsabilidad de una vez por todas antes de que la caída de cascotes o elementos estructurales obligue a lamentar daños personales”.

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