A regueifar con Séchu Sende e Maré a Muda, na cita conxunta da Piruchela e Vai Rañala Meu!
A xornada inclúe un documental que une esta tradición oral cun espazo para falar de sexualidade, pracer e coidados
Se xa as asociacións A Piruchela, co seu corazón na vila de Neda, e Vai Rañala Meu!, na parroquia naronesa de Sedes, viñan propoñendo algúns dos programas culturais máis destacados da comarca, a súa colaboración mutua non podía ofrecer menos. Estas entidades únense agora para organizar unha xornada dedicada á regueifa, unha actividade tradicional que se porá en práctica da man de Séchu Sende e Maré a Muda, que levará a tocar outras temáticas independentes a través do visionado dun documental e que terá lugar este mesmo sábado 11.
O escenario no que se desenvolverá esta xornada conxunta, dividida nunha actividade a partir do mediodía e outra a partir da tarde, será o local da asociación cultural, gastronómica e deportiva A Piruchela, no número 14 da rúa Trovador Esquío.
Neste espazo, o encontro comezará ás 12.00 horas cun obradoiro de regueifa impartido por dous referentes neste eido, de distintas xeracións, como son o profesor e filólogo Séchu Sende e Maré a Muda, unha das integrantes das Regueifeiras da Semente que levaron esta práctica de tradición oral galega de xira non só por Galicia, senón tamén por Euskadi e Portugal. O obradoiro, que será de balde para as persoas asociadas tanto á Piruchela como á asociación cultural Vai Rañala Meu! (5 euros para o resto de interesadas), terá unha hora de duración e servirá para falar sobre os fundamentos básicos da regueifa dende un punto de vista práctico.
A xornada continuará pola tarde, a partir das 17.30 horas, coa proxección do documental ‘Regueifando con pracer’, unha peza que naceu ao abeiro do proxecto homónimo cofinanciado polo Ministerio de Igualdad, que levaba por subtítulo ‘Tecendo redes feministas de improvisación e coidados’. Así pois, o audiovisual combina educación afectivo-sexual, cultura comunitaria e tradición oral galega. No local da Piruchela, presentará este traballo a economista Raquel Doallo (aopaso.gal), unha das impulsoras xunto á sexóloga María García (Sra. Placerful).
As persoas interesadas en participar no obradoiro de regueifa con Séchu Sende e Maré a Muda poden apuntarse enviando unha mensaxe de WhatsApp ao 616 421 882 ou 654 941 646, ou un correo electrónico ao enderezo info@acvairanhalameu.gal.