Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Alto en festas

Las fiestas do Alto traen diez populares formaciones para seguir regentando el título de la gran verbena pre-verano

Siete de las agrupaciones que actuarán por el patrón de San Xosé Obreiro, empezando este mismo mes de abril, son orquestas

Redacción
05/04/2026 13:36
Ultimando el campo de las fiestas do Alto, frente al Pazo da Cultura, en 2025
Ultimando el campo de las fiestas do Alto, frente al Pazo da Cultura, en 2025
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La comisión de fiestas do Alto do Castiñeiro, en Narón, ya tiene cartel para el patrón de San Xosé Obreiro, un evento que se prolongará durante cinco días que darán comienzo este mismo mes, el jueves 30. Este año serán un total de diez populares formaciones las que se darán cita en esta gran verbena previa al verano: los grupos Assia, Jaque y Unión y Fuerza, así como las orquestas París de Noia, Origen, Cinema, Olympus, Cayenna, Capitol y New York.

La festividad arrancará con fuerza al ritmo del grupo Assia y de París de Noia, para continuar el viernes 1 de mayo a golpe de Unión y Fuerza y de dos orquestas, Origen y Cinema.

Todas las jornadas vendrán cargadas de platos fuertes, como se podrá constatar una vez más al día siguiente, sábado 2, con el protagonismo de grupo Jaque, Olympus y Cayenna.

Para ir terminando el patrón de este año, el domingo 3 serán dos orquestas las encargadas de animar la celebración, nada menos que Capitol y New York.

No obstante, el cartel de las fiestas no termina con el fin de semana: como viene siendo habitual en los últimos años, el lunes 4 de mayo, los más pequeños tendrán un día exclusivamente dedicado a ellos con ofertas especiales en las distintas atracciones de feria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

sala de fiestas La Concha, en O Val

Ferrolterra recupera una de sus míticas salas de fiestas: vuelve La Concha, ahora Atlantic
Verónica Vázquez
Ultimando el campo de las fiestas do Alto, frente al Pazo da Cultura, en 2025

Las fiestas do Alto traen diez populares formaciones para seguir regentando el título de la gran verbena pre-verano
Redacción
El ideal gallego

Narón se posiciona como un destino complementario estratégico en Semana Santa
Redacción
Visitas molino Narón Xuvia Jorge Meis

El molino de Xuvia ofrece actividades de ocio creativo para las vacaciones de Semana Santa
Redacción