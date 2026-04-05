Las fiestas do Alto traen diez populares formaciones para seguir regentando el título de la gran verbena pre-verano

Ultimando el campo de las fiestas do Alto, frente al Pazo da Cultura, en 2025 Daniel Alexandre

La comisión de fiestas do Alto do Castiñeiro, en Narón, ya tiene cartel para el patrón de San Xosé Obreiro, un evento que se prolongará durante cinco días que darán comienzo este mismo mes, el jueves 30. Este año serán un total de diez populares formaciones las que se darán cita en esta gran verbena previa al verano: los grupos Assia, Jaque y Unión y Fuerza, así como las orquestas París de Noia, Origen, Cinema, Olympus, Cayenna, Capitol y New York.

La festividad arrancará con fuerza al ritmo del grupo Assia y de París de Noia, para continuar el viernes 1 de mayo a golpe de Unión y Fuerza y de dos orquestas, Origen y Cinema.

Todas las jornadas vendrán cargadas de platos fuertes, como se podrá constatar una vez más al día siguiente, sábado 2, con el protagonismo de grupo Jaque, Olympus y Cayenna.

Para ir terminando el patrón de este año, el domingo 3 serán dos orquestas las encargadas de animar la celebración, nada menos que Capitol y New York.

No obstante, el cartel de las fiestas no termina con el fin de semana: como viene siendo habitual en los últimos años, el lunes 4 de mayo, los más pequeños tendrán un día exclusivamente dedicado a ellos con ofertas especiales en las distintas atracciones de feria.