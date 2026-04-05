Ferrolterra recupera una de sus míticas salas de fiestas: vuelve La Concha, ahora Atlantic

La Concha, en O Va, anuncia su próxima apertural Jorge Meis

Tras permanecer cerrada desde 2019, la mítica Sala La Concha de Narón, ahora bajo la denominación Atlantic, se prepara para encender de nuevo sus focos y altavoces el próximo sábado 11 de abril. Los amantes del ocio nocturno tendrán un nuevo lugar en O Val en el que disfrutar de la música y el baile.

Así, la jornada de “reestreno” contará con La Década Prodigiosa, Trío Karma y un DJ, abriendo sus puertas a las ocho de la tarde. Al día siguiente, el directo volverá al escenario de las instalaciones desde las 18.00 horas, en esta ocasión con Grupo Pekados y DJ Residente, iniciando una de las grandes apuestas de la nueva gerencia: los ‘tardeos’.

Recuerdos

Con una superficie de unos 1.400 metros cuadrados y un aforo para 2.000 personas, La Concha es mucho más que un simple local de fiestas, generando grandes recuerdos para distintas generaciones de Ferrolterra. Y es que, en el pasado, sus paredes fueron testigo de momentos como el debut oficial de Lolita y por su escenario –visible desde las dos plantas de las que dispone– pasaron artistas de la talla de Nino Bravo, Julio Iglesias, Karina, Juan Pardo o Andrés Dobarro, entre muchos otros.

Actuación de Andrés Dobarro en 1970 O Val na Memoria

Durante décadas, esta sala naronesa fue uno de los epicentros de la vida social en la comarca, albergando desde bodas hasta comuniones, cenas-baile, cotillones de Nochevieja e incluso certámenes de belleza en los años 70 para escoger a ‘Miss La Concha’; recuerdos que resurgen, por ejemplo, a través del proyecto ‘O Val na memoria’, en el que se recopilan fotografías de la historia de la parroquia y en el que no faltan instantáneas de este salón.

Elección de 'Miss La Concha' (1975) O Val na Memoria

La esencia de siempre

Cabe recordar que, tras años cerrado, el inmueble salió inicialmente al mercado por 1,2 millones de euros, una cifra que fue bajando hasta los 600.000 euros. Uno de sus nuevos responsables admite que “la noche siempre fue una espinita que me quedaba ahí por probar y, mirando algo para coger en Fin de Año, llegamos hasta La Concha. Y cuando entramos, nos gustó”.

Interior de las instalaciones Concha Narón (Facebook)

Pese a los años de inactividad, la prioridad de los nuevos responsables fue mantener la esencia del local, por lo que quienes se acerquen de nuevo hasta la sala –las entradas ya están disponibles a través de la web– verán elementos de su pasado, como sus icónicos pasamanos de madera y la distribución original del salón, aunque también otras novedades estéticas de pintura y decoración.

'Tardeo'

Esta nueva etapa de La Concha se adaptará a los hábitos actuales. “Abrimos en una época complicada, en la que las orquestas ya tenían todas las fechas cerradas. La idea es ir rodando poco a poco de cara a la llegada del verano”, explican.

El espíritu festivo marcará este nuevo rumbo del local, con una apuesta decidida por el ‘tardeo’. “La sociedad ha cambiado. Ahora la gente prefiere salir a las seis o siete de la tarde, retirarse a medianoche y poder aprovechar el día siguiente”, comentan. Bajo este concepto, la sala abrirá inicialmente los sábados y los domingos por la tarde, descartando por el momento albergar otro tipo de eventos.

Tal y como recogen las redes sociales, son muchos los que ya cuentan los días para volver a disfrutar del buen ambiente y de la música en una de las salas más icónicas de la comarca.