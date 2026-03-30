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Narón

Exposición de los carteles de la Semana Santa ferrolana desde su declaración de Interés Turístico Internacional

La muestra puede verse en el centro comecial Odeón

Redacción
30/03/2026 22:40
Concello presentación Cartel semana santa de Ferrol
Concello presentación Cartel Semana Santa de Ferrol
Daniel Alexandre
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La Semana Santa de Ferrol, declarada de Interés Turístico Internacional, es mucho más que una celebración local, sino que abarca a toda la comarca, llenando de visitantes los distintos concellos como referentes turísticos.

Por eso no es de extrañar que desde los municipios próximos se apoye la Semana Santa ferrolana con actividades complementarias como las que ofrece el centro comercial Odeón, de Narón.

Tras haber celebrado el pasado sábado un concierto de la banda Virgen del Carmen, ahora y hasta el próximo 7 de abril permite al visitante disfrutar de una una exposición vinculada con esta fiesta.

Presentación del procesionario de la Semana Santa y la revista Ecce Homo en el Torrente

Más información

La Plaza de Eventos acoge así una muestra de los carteles anunciadores de la Semana Santa de Ferrol, desde el año 2014, cuando se alcanzó la distinción de Interés Turístico Internacional para este evento.

La exposición está formada por un total de 12 carteles, la mayoría realizados por sus autores en formato de fotografía, con obras de Andrés Fernández –2015–, Manuel Carballeira –2016–, Roberto Marín –2017 y 2020–, Ignacio del Moral –2018 y 2026–, Hermandad del Santo Entierro –2019 y 2025–, Antonio Medina –2022–, Alejandra Varela –2023–,y Jesús Romero –2024–, aunque también hay imágenes pictóricas, como las de Hedi Ploegstra –2014– o Niko Sánchez –2021–.

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