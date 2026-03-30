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Narón

El molino de Xuvia ofrece actividades de ocio creativo para las vacaciones de Semana Santa

La novedad principal es la actividad familiar ‘Ollo ao ovo!’

Redacción
30/03/2026 23:04
Visitas molino Narón Xuvia Jorge Meis
Una de las visitas a las instalaciones |  Jorge Meis
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Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, el Centro de Interpretación dos Muíños Industrias de Xuvia –Cimix– ofrece una programación cultural activa dirigida a todos los públicos, que se pondrá en marcha este jueves, día 2 de abril y se prolongará hasta el domingo 5.

Con este objetivo, las instalaciones del restaurado molino de Xuvia ampliará su servicio, abriendo en horario de mañana y tarde, de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.30 horas a 20.30 horas, para facilitar el acceso a las instalaciones de la antigua Real Fábrica de Harinas.

La novedad principal de esta temporada es la actividad familiar ‘Ollo ao ovo!’, una búsqueda de huevos de Pascua por las instalaciones del centro, en la que el público infantil podrá explorar los diferentes rincones del molino en un juego que fomenta la creatividad y el descubrimiento del histórico edificio. Una vez encontrados procederá a su decoración para transformarlos en huevos de Pascua.

Además de este estreno, para el que ya está abierto el plazo de inscripción en la web del Cimix, el centro recupera la propuesta ‘María Conta’, un recorrido audioguiado que se ha elaborado y diseñado para vivir una experiencia inmersiva. Así las cosas, a través del relato narrado por una mujer del siglo XVIII, los visitantes recorrerán el molino mientras conocen la historia y el funcionamiento de la fábrica desde una perspectiva íntima y reflexiva.

Estas propuestas conviven con la oferta habitual del centro, que incluye la realización de diferentes talleres, el escape room, ‘Fariña en marcha!’ –un juego en el que se trata de abastecer de harina a los hornos de la comarca y a los arsenales, resolviendo enigmas– y, además, las visitas guiadas, que permiten descubrir el funcionamiento de esta joya que forma parte del patrimonio industrial gallego.

Estas visitas se llevan a cabo entre jueves y domingos, en horario de mañana y tarde, con opciones a las 10.30, 12.20, 17.00 y 19.30 horas, en las que los participantes tendrán la oportunidad de conocer la historia de este complejo arquitectónico, la importancia de la familia Lestache y el impacto que tuvo esta fábrica de la Ilustración en la historia de la zona.

En las próximas semanas, el centro presentará también, a través de sus redes sociales, la programación para los futuros meses de mayo y junio, con actividades que profundizarán en el complejo industrial de Juan Lestache y en el entorno natural del río Xuvia.

Las personas interesadas en asegurar su plaza pueden hacerlo ya a través de la página web la web cimixnaron.gal, donde se detallan todos los horarios y modalidades de visita disponibles para estas fechas.

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