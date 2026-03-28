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Incendio Os Bicás
Narón

Las llamas calcinan el garaje de una vivienda de Narón, con dos vehículos y cuatro bombonas de butano en el interior

Los profesionales del Speis trabajan en labores de enfriamiento y desescombro

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
28/03/2026 20:17

Los bomberos del Speis sofocaron esta tarde un incendio en el garaje anexo a una vivienda unifamiliar situada en la carretera de Os Vicás, en el municipio de Narón

Tal y como explican tanto desde el 112 como desde fuentes municipales, las llamas afectaron a todo el interior de la cochera, en la que había dos vehículos y una serie de enseres, entre ellos, cuatro bombonas de butano.

Por fortuna, aunque el fuego colapsó el tejado de esa estancia, no llegó a propagarse al interior del hogar, “gracias a que tenían todas las puertas del interior cerradas”, explicó uno de los bomberos que participó en el operativo.

Una vez controlado el incendio, las tareas de los profesionales se centraron en el enfriamiento y desescombro del garaje.

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