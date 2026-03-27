Últimos tres espectáculos de la novena edición del Festival Singular en el Pazo da Cultura

Una de las piezas que ha pasado por el ´Singular' Jorge Meis

El Pazo da Cultura alberga este fin de semana la recta final del IX Festival Singular. Las propuestas comienzan este mismo viernes (20.30 horas) de la mano de ‘Chegar e encher’, un monólogo teatral de Bea Campos que combina narración oral, improvisación y cabaré.

Por su parte, la coproducción de Mariña Lestón y el Centro Dramático Galego recoge el testigo este sábado (20.00) con ‘Costa da Morte, cartografía dun naufraxio’, una mezcla de relatos y canciones populares en directo.

El cartel de esta novena edición del festival naronés lo completará el domingo (18.00 horas) Marta Ortiz, con un espectáculo de cuentos, teatro de objetos y música para público infantil y familiar, bajo el título de ‘Canta, buguina, canta’.