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Narón

Últimos tres espectáculos de la novena edición del Festival Singular en el Pazo da Cultura

Este viernes, el sábado y el domingo se llenará el escenario naronés

Redacción
27/03/2026 17:02
Pazo da Cultura Unahoramenos con Sahara La barca del desierto no Festival Singular
Una de las piezas que ha pasado por el ´Singular'
Jorge Meis
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 El Pazo da Cultura alberga este fin de semana la recta final del IX Festival Singular. Las propuestas comienzan este mismo viernes (20.30 horas) de la mano de ‘Chegar e encher’, un monólogo teatral de Bea Campos que combina narración oral, improvisación y cabaré. 

Por su parte, la coproducción de Mariña Lestón y el Centro Dramático Galego recoge el testigo este sábado (20.00) con ‘Costa da Morte, cartografía dun naufraxio’, una mezcla de relatos y canciones populares en directo. 

El cartel de esta novena edición del festival naronés lo completará el domingo (18.00 horas) Marta Ortiz, con un espectáculo de cuentos, teatro de objetos y música para público infantil y familiar, bajo el título de ‘Canta, buguina, canta’

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