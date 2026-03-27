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Narón

La Feria de Abril llega a la plaza de A Gándara de la mano de la comisión de fiestas del barrio

Pulpo y rebujito, además de música y baile, esperan al público en Narón

Redacción
27/03/2026 17:08
Feria de Abril en el Odeón
Imagen de archivo de una celebración de la Feria de Abril en Odeón
Daniel Alexandre
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La comisión de fiestas de A Gándara organiza el próximo 11 de abril su propia Feria de Abril, un evento que fusionará gastronomía, música y mucho ambiente. Bajo el lema E veña troula!, la cita está pensada para todos los públicos. 

Los asistentes podrán disfrutar de una oferta culinaria a cargo de Landeira Pulpeiros (raciones a 15 euros) y Eventos Trastoy (con calamares o jamón ibérico de cebo, a 15 euros, y parrochitas fritas a un precio de 12). Para acompañar la comida, la organización adelanta que habrá una barra en la que se servirán rebujitos y manzanilla, bebidas por excelencia de las ferias andaluzas. 

Nuria Boreal amenizará la jornada desde las 14.00 horas y, para el ‘tardeo’, la ambientación musical llegará de la mano de DJ Viceversa. La comisión impulsa, además, un sorteo para aquellas personas que acudan vestidas con el traje típico, con premios en cuatro categorías. El evento colaborará, además, con el Centro de Recursos Solidarios de Narón. 

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