La Biciescola de Narón regresa para formar a los menores en el manejo de la bicicleta

Las clases se llevarán a cabo en el pabellón de A Mocidade Daniel Alexandre

El Concello de Narón ha anunciado el regreso de su iniciativa educativa ‘Biciescola’, un proyecto orientado a instruir a los menores de hasta 14 años en el uso seguro de la bicicleta. El objetivo fundamental de la propuesta es que los más jóvenes implementen hábitos de desplazamiento saludables y respetuosos con el medioambiente, ganando al mismo tiempo una mayor autonomía y confianza a la hora de moverse por la localidad.

Este curso de iniciación ofrecerá a los participantes cuestiones fundamentales para el manejo de la bici, permitiendo a los más pequeños afianzar su destreza sobre dos ruedas.

Inicio del Biciescola, el curso de Narón para aprender a andar en bici Más información

Así las cosas, durante el transcurso de las clases, monitores especializados guiarán al alumnado en técnicas esenciales que abarcan desde la primera toma de contacto con el vehículo y la mejora del equilibrio, hasta el dominio del arranque, la frenada y la ejecución de maniobras básicas en terrenos llanos.

La actividad se llevará a cabo en el pabellón de A Mocidade, en un formato práctico de tres horas totales de duración –en dos jornadas de sábado de hora y media cada una–.

El concejal de Seguridade Cidadá, José Oreona, remarca que esta iniciativa va más allá de la mera enseñanza deportiva. En este sentido, incide en que “busca inculcar tamén desde idades temperás valores relacionados coa seguridade viaria e o respecto no espazo público”.

Aquellas familias interesadas en participar en la formación podrán matricular a los menores a partir del próximo lunes 30 de marzo. El coste de la actividad es de 13,05 euros por alumno, un importe que incluye la cobertura de un seguro de accidentes. Las inscripciones deberán tramitarse enviando un correo electrónico a la dirección seguridadevial@naron.gal, y es posible consultar más información en el número de teléfono 600 448 730.