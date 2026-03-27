Abierto el plazo para dos cursos de preparación del permiso de camión y autobús con CAP

Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz en imagen de archivo Emilio Cortizas

El Consistorio naronés abrió este jueves el plazo de inscripción en dos formaciones gratuitas para obtener los permisos profesionales de conducción de camión (C) y autobús (D), en ambos casos con el correspondiente CAP inicial de mercancías y viajeros.

Se dirigen a personas desempleadas, que podrán apuntarse hasta el 1 de abril a las 13.30 horas –mediante la Sede Electrónica o el Registro del Concello–. Los cursos se desarrollarán, en el primero de los casos, entre el 27 del próximo mes y el 21 de julio, mientras que en el segundo las clases abarcarán del mismo día inicial hasta el 5 de junio.

Desde el ejecutivo local exponen que los dos cuentan con un total de 250 horas de duración y que se llevarán a cabo en el Irmás Froilaz de A Gándara, en horario de mañana tanto para el apartado teórico como para el práctico (individual). El número de plazas por curso asciende a 10, reservándose un 20% para personas derivadas del Servizo Sociocomunitario.

Entre los requisitos figura ser mayor de 21 años para la formación de camión y de 24 para la de autobús, además de estar empadronado en la localidad –si no se cubren las vacantes, podrán optar residentes en otros municipios–. Más información en la web del Ayuntamiento o en el 981 337 000 (Ext. 1108 y 1109).