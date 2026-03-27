Abierto el plazo para dos cursos de preparación del permiso de camión y autobús con CAP
El número de plazas por curso asciende a 10, reservándose un 20% para personas derivadas del Servizo Sociocomunitario
El Consistorio naronés abrió este jueves el plazo de inscripción en dos formaciones gratuitas para obtener los permisos profesionales de conducción de camión (C) y autobús (D), en ambos casos con el correspondiente CAP inicial de mercancías y viajeros.
Se dirigen a personas desempleadas, que podrán apuntarse hasta el 1 de abril a las 13.30 horas –mediante la Sede Electrónica o el Registro del Concello–. Los cursos se desarrollarán, en el primero de los casos, entre el 27 del próximo mes y el 21 de julio, mientras que en el segundo las clases abarcarán del mismo día inicial hasta el 5 de junio.
Desde el ejecutivo local exponen que los dos cuentan con un total de 250 horas de duración y que se llevarán a cabo en el Irmás Froilaz de A Gándara, en horario de mañana tanto para el apartado teórico como para el práctico (individual). El número de plazas por curso asciende a 10, reservándose un 20% para personas derivadas del Servizo Sociocomunitario.
Entre los requisitos figura ser mayor de 21 años para la formación de camión y de 24 para la de autobús, además de estar empadronado en la localidad –si no se cubren las vacantes, podrán optar residentes en otros municipios–. Más información en la web del Ayuntamiento o en el 981 337 000 (Ext. 1108 y 1109).